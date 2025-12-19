São Paulo - Com uma campanha extremamente positiva, em que subiu no pódio em oito das nove etapas realizadas, o brasiliense Gabriel Koenigkan se tornou pentacampeão da Copa São Paulo Light de Kart no último sábado (13) no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Ao longo da temporada, Koenigkan – que em 2025 competiu também na Stock Light – foi sempre muito competitivo, condição que lhe permitiu vencer duas etapas na OK-N, categoria de caráter internacional.