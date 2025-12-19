São Paulo - Com uma campanha extremamente positiva, em que subiu no pódio em oito das nove etapas realizadas, o brasiliense Gabriel Koenigkan se tornou pentacampeão da Copa São Paulo Light de Kart no último sábado (13) no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Ao longo da temporada, Koenigkan – que em 2025 competiu também na Stock Light – foi sempre muito competitivo, condição que lhe permitiu vencer duas etapas na OK-N, categoria de caráter internacional.
BANDEIRADA
Gabriel Koenigkan é pentacampeão
BANDEIRADA
CBA anuncia divisões das categorias
São Paulo - As divisões das categorias nos Grupos 1 e 2 da 27ª edição da Copa Brasil de Kart, estão definidas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Marcada para Imperatriz (MA), a Copa Brasil terá o Grupo 1 entre os dias 22 e 26 de julho e o Grupo 2 entre 28 de julho […]
BANDEIRADA
Marcos Fernandes considera 2025 um ano de desafios
São Paulo - Para o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, o ano de 2025 foi de grandes desafios, que só não foi melhor em função de problemas mecânicos em algumas competições. Marcos disputou o título da categoria F-4 Sênior no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel até a última etapa. Problemas mecânicos o tirou de […]
BANDEIRADA
Enzo Dematte é campeão do Superbike Brasil 2025
São Paulo - O curitibano Enzo Salvado Dematte, de 19 anos, correndo pela equipe Team Racing22, conquistou o título do Superbike Brasil 2025, o maior campeonato de motovelocidade das américas, na categoria Supersport 400cc, com sua Kawasaki Ninja 400cc. Há mais de seis anos um paranaense não conquistava um título no SuperBike. O domínio da […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
São Paulo - Fausto Filho No último sábado (13), no tradicional Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, o goiano Fausto Filho (Friboi/New Racing) fechou uma inesquecível temporada regular de competições no kartismo. Disputando a 10ª e última etapa da Copa São Paulo Light, o jovem piloto foi o principal destaque na Shifter Graduados, a mais […]
BANDEIRADA
Ferrante fecha o ano com chave de ouro
São Paulo - Após quatro meses longe de Interlagos, a rodada decisiva da Copa São Paulo Light de Kart foi disputada do traçado paulistano, sábado e domingo e teve um grande protagonista na categoria Mirim. Romeo Ferrante, de 9 anos, venceu as três corridas da rodada tripla e somou 19 dos 20 pontos possíveis, etapa […]
BANDEIRADA
Porsche reúne 126 carros no Velocitta
São Paulo - A temporada 2025 do Porsche Club Brasil chegou ao fim com a realização do 28º Porsche Racing Festival no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) no último sábado e domingo. O último evento do ano teve 126 carros inscritos. Entre as equipes (Porsche Club Cup), a campeã foi a Terror na Pista, […]