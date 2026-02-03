Gabriel Garcia inicia sua nova fase no Kart ao conquistar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro com o chassi Evo3 - Foto: Divulgação
São Paulo - Destaque em 2025, quando fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart, Gabriel Garcia (Webviewer/Disbauto) abriu sua nova temporada domingo (1º), vivendo um novo momento em sua carreira. Depois de competir com um chassi Praga de fabricação nacional na categoria F-4 Novatos, o piloto evoluiu para a versão internacional da marca, o modelo Evo3, que utilizou no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP), na abertura do Race Kart Sport. O resultado foi excelente. Conquistou o segundo lugar.

