Francês retorna ao Moto1000GP na abertura da temporada em Cascavel

Cascavel - O Moto1000GP realizará as provas de abertura da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade neste fim de semana em Cascavel. A tradicional pista do esporte a motor brasileiro desafiará os melhores pilotos do Brasil e da América Latina em provas disputadas sábado e domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux. A programação completa dos três dias de evento, que se inicia na sexta-feira (4) com sessões de treinos livres, já está disponível no site da competição.

2025 consolida a crescente importância do campeonato no cenário internacional do motociclismo. Na GP1000, principal categoria do campeonato, o francês Matthieu Lussiana (equipe CB Racing) e o argentino Sebastian Salom (equipe W2V Racing) se juntam ao grid, que já conta com a presença de mais três pilotos estrangeiros: o bicampeão Ramiro Gandola, Agustin Donatti e Mauro Passarino. Ao todo, nas sete categorias que competem neste fim de semana, haverá pilotos de 10 países.