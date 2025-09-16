Fórmula Truck tem vitória de paranaense em Santa Cruz

Não faltaram emoções na reinauguração do Autódromo Osvaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, domingo (14), com a disputa da 7ª etapa da temporada da Fórmula Truck. A chuva não tirou o brilho do evento, que contou com um público superior a 30 mil pessoas.

Na categoria GT Truck (motores eletrônicos), os líderes do campeonato Rafael Fleck e Túlio Bendo, que largaram em primeiro e segundo respectivamente, abandonaram. O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, que não tem nada com isso, conquistou a vitória, com seu DAF completando voltas em 52m30s176. Fleck fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m44s417, andando à média horária de 121,739 km/h.

Com um Scania, o gaúcho Douglas Collet conquistou o segundo lugar, recebendo a bandeirada a 1s994 do vencedor Joãozinho Santa Helena. O terceiro colocado foi outro gaúcho. Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio. O piloto de Pelotas conquistou seu melhor resultado na Fórmula Truck, recebendo a bandeirada a 26s753 do vencedor. O catarinense Everton Fontanella, também com um Scania, obteve o terceiro lugar, a 30s376, chegando à frente de Alex de Andrade Vieira (SP), a 56s457; Alysson Nurnberg (PR), a 1m04s393; Robson Luiz Trevizol (SC), a 1m14s675; Leandro Reis (GO), a 1m20s393; Ricardo Alcides Ançay (PR), a 1m33s802; e Wagner Gomes (PR), a 1m36s377; que pela ordem, completaram as 10 primeiras colocações da categoria GT Truck.

Campeonato

Com a vitória de Joãozinho Santa Helena e abandono dos líderes Rafael Fleck e Túlio Bendo, o campeonato fica embolado e promete fortes emoções nas duas próximas etapas, a serem disputadas em Guaporé e Cascavel.

A classificação extraoficial da categoria GT Truck tem Rafael Fleck na primeira colocação, com 600 pontos (marcou 20 pontos de bonificação, cinco da pole position e cinco da melhor volta); Túlio Bendo permanece na vice-liderança, com 580; Alex de Andrade Vieira é o terceiro, com 560 e Joãozinho Santa Helena chega a quarta colocação, com 550. Como 330 pontos estarão em jogo nas duas próximas etapas, até o 17º colocado, Sandro Pinheiro, com 286 pontos, ainda tem chances matemática de ser o campeão da temporada 2025.

A 8ª e penúltima etapa da temporada está marcada para o dia 9 de novembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Santa Cruz do Sul

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 26 voltas em 52m30s176

2º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 1s994

3º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 26s753

4º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 30s376

5º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz a 56s457

6º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania a 1m04s393

7º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 1m14s675

8º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania a 1m20s393

9º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 1m33s802

10º) Wagner Gomes Curitiba-PR Volvo a 1m36s377

11º) Clayton Lopes Santa Cruz do Sul-RS Mercedes-Benz a 1m39s640

12º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 1m48s418

13º) Lisarb Benato Canoas-RS Volvo a 1 volta

Não completaram

14º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 8 voltas

15º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Volvo a 11 voltas