Fórmula Truck tem vitória de paranaense em Santa Cruz

Não faltaram emoções na reinauguração do Autódromo Osvaldinho de Oliveira, em Santa Cruz do Sul, domingo (14), com a disputa da 7ª etapa da temporada da Fórmula Truck. A chuva não tirou o brilho do evento, que contou com um público superior a 30 mil pessoas.
Na categoria GT Truck (motores eletrônicos), os líderes do campeonato Rafael Fleck e Túlio Bendo, que largaram em primeiro e segundo respectivamente, abandonaram. O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, que não tem nada com isso, conquistou a vitória, com seu DAF completando voltas em 52m30s176. Fleck fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m44s417, andando à média horária de 121,739 km/h.
Com um Scania, o gaúcho Douglas Collet conquistou o segundo lugar, recebendo a bandeirada a 1s994 do vencedor Joãozinho Santa Helena. O terceiro colocado foi outro gaúcho. Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio. O piloto de Pelotas conquistou seu melhor resultado na Fórmula Truck, recebendo a bandeirada a 26s753 do vencedor. O catarinense Everton Fontanella, também com um Scania, obteve o terceiro lugar, a 30s376, chegando à frente de Alex de Andrade Vieira (SP), a 56s457; Alysson Nurnberg (PR), a 1m04s393; Robson Luiz Trevizol (SC), a 1m14s675; Leandro Reis (GO), a 1m20s393; Ricardo Alcides Ançay (PR), a 1m33s802; e Wagner Gomes (PR), a 1m36s377; que pela ordem, completaram as 10 primeiras colocações da categoria GT Truck.
Campeonato
Com a vitória de Joãozinho Santa Helena e abandono dos líderes Rafael Fleck e Túlio Bendo, o campeonato fica embolado e promete fortes emoções nas duas próximas etapas, a serem disputadas em Guaporé e Cascavel.
A classificação extraoficial da categoria GT Truck tem Rafael Fleck na primeira colocação, com 600 pontos (marcou 20 pontos de bonificação, cinco da pole position e cinco da melhor volta); Túlio Bendo permanece na vice-liderança, com 580; Alex de Andrade Vieira é o terceiro, com 560 e Joãozinho Santa Helena chega a quarta colocação, com 550. Como 330 pontos estarão em jogo nas duas próximas etapas, até o 17º colocado, Sandro Pinheiro, com 286 pontos, ainda tem chances matemática de ser o campeão da temporada 2025.
A 8ª e penúltima etapa da temporada está marcada para o dia 9 de novembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultado da categoria GT Truck em Santa Cruz do Sul
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 26 voltas em 52m30s176
2º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 1s994
3º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 26s753
4º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 30s376
5º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz a 56s457
6º) Alysson Nurnberg Foz do Iguaçu-PR Scania a 1m04s393
7º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 1m14s675
8º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania a 1m20s393
9º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 1m33s802
10º) Wagner Gomes Curitiba-PR Volvo a 1m36s377
11º) Clayton Lopes Santa Cruz do Sul-RS Mercedes-Benz a 1m39s640
12º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 1m48s418
13º) Lisarb Benato Canoas-RS Volvo a 1 volta
Não completaram
14º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 8 voltas
15º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Volvo a 11 voltas
16º) Geraldo Alves de Lima Santos-SP Volkswagen a 13 voltas
17º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania a 14 voltas
18º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz a 14 voltas
19º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania a 17 voltas
20º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 19 voltas
21º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco a 22 voltas
22º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz a 22 voltas
23º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 22 voltas
24º) Fabrício Rossato Campo Largo-PR DAF a 23 voltas
25º) Álvaro Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz desqualificado
26º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo desqualificado
Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025
Já realizadas
16 de fevereiro – São Paulo (SP)
16 de março – Rivera (Uruguai)
13 de abril – Guaporé (RS)
18 de maio – Cascavel (PR)
15 de junho – Campo Grande (MS)
17 agosto – Londrina (PR)
14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)
Próximas etapas
9 de novembro – Guaporé (RS)
7 de dezembro – Cascavel (PR)