Diego Collet busca em “casa” a sua quarta vitória na temporada - Foto: Tiago Soares/Divulgação

Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck retorna a Guaporé, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de novembro, para a disputa da 8ª e penúltima etapa da temporada. A cidade da serra gaúcha sediou a terceira etapa da atual temporada no dia 13 de abril.

Fórmula Truck em Guaporé significa o Autódromo Nelson Luiz Barro lotado e a penúltima etapa da temporada terá na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) um duelo entre o gaúcho Diego Collet, da cidade de Casca, distante 40 quilômetros de Guaporé; e os paranaenses Márcio Rampon, de Curitiba; e Carlos “Duda Conci”, de Cafelândia, na região Oeste do Paraná.

Collet, Rampon e Duda estão motivados para a batalha. Collet contará com o apoio da torcida e busca a quarta vitória na temporada, depois de ter ganhado as etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a etapa anterior em Santa Cruz do Sul (RS). Rampon ganhou a etapa de Cascavel (PR) e  quer ganhar em Guaporé par dar a grande arrancada rumo ao tetracampeonato. Já Duda foi o ganhador em Guaporé em abril e almeja manter a escrita de grandes atuações na pista gaúcha.

Depois de sete etapas, Diego Collet é o primeiro colocado na classificação do campeonato, com 750 pontos, tendo Márcio Rampon como o vice-líder, com 710; e Duda Conci aparece na terceira colocação, com 685 pontos.

Como o campeonato ainda tem 230 pontos em jogo nas etapas de Guaporé e Cascavel, no dia 7 de dezembro, também têm chances de conquistar o título o paraguaio Geovani Tavares dos Santos, que ganhou a etapa de abertura da temporada, em São Paulo, e ocupa a quarta colocação na classificação do campeonato, com 620 pontos. O paranaense Sérgio Chulik está em quinto, com 570; e o gaúcho Tiago Bellaver é o sexto, com 540 pontos.

A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé  será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.

Duda Conci foi o vencedor da 3ª etapa, disputada em Guaporé em abril – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 7 etapas

Pos.   Piloto          Cidade/Estado      Caminhão   Pontos

1º)     Diego Collet         Casca-RS    Mercedes-Benz     750

2º)     Márcio Rampon   Curitiba-PR Scania         710

3º)     Carlos Eduardo Conci   Cafelândia-PR      Ford Cargo 685

4º)     Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai      Scania         620

5º)     Sérgio Chulik       Curitiba-PR Volkswagen         570

6º)     Tiago Bellaver      Farroupilha-RS    Mercedes-Benz     540

7º)     Thiago Mânica     Curitiba-PR Scania         460

8º)     Fábio Claudino    Mandirituba-PR   Scania         455

9º)     Dario do Amaral  Pindamonhangaba-SP    Scania         415

10º)   Paulo César Seco  Erechim-RS         Scania         400

11º)   Carlito Brito         Curitiba-PR Scania         360

12º)   Bruno Mânica      Curitiba-PR Scania         340

13º)   Gabrielle Rampon          Curitiba-PR Scania         326

14º)   Joacir Giaretta Cordova Curitiba-PR Volvo                  305

15º)   Camilo Daniel Lovato    Almirante Tamandaré-PR        Scania        260

16º)   Natanael Limestone        Colombo-PR        Scania         223

17º)   Gabriel Saccomanno      São Paulo-SP       Volkswagen         155

18º)   Márcio Rosa         Colombo-PR        Scania         136

19º)   Cristiano Lemos Branco Ponta Grossa-PR  Scania         120

20º)   Doulas Torres       Curitiba-PR Ford Cargo 110

21º)   Max Nunes Curitiba-PR Volvo                  103

22º)   Jayson Oliveira     Curitiba-PR Scania         95

23º)   Wagner Gomes     Curitiba-PR Scania         80

Gilmar Antônio Mottin  Adrianópolis-PR  Scania         80

25º)   Cléber Rafael Rodrigues Maringá-PR          Scania         80

26º)   Gustavo Mânica   Curitiba-PR Scania         75

27º)   Murilo Mânica     Curitiba-PR Scania         63

28º)   Cléber Fonseca     Cascavel-PR         Iveco 40

