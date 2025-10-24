Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck retorna a Guaporé, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de novembro, para a disputa da 8ª e penúltima etapa da temporada. A cidade da serra gaúcha sediou a terceira etapa da atual temporada no dia 13 de abril.

Fórmula Truck em Guaporé significa o Autódromo Nelson Luiz Barro lotado e a penúltima etapa da temporada terá na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) um duelo entre o gaúcho Diego Collet, da cidade de Casca, distante 40 quilômetros de Guaporé; e os paranaenses Márcio Rampon, de Curitiba; e Carlos “Duda Conci”, de Cafelândia, na região Oeste do Paraná.

Collet, Rampon e Duda estão motivados para a batalha. Collet contará com o apoio da torcida e busca a quarta vitória na temporada, depois de ter ganhado as etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a etapa anterior em Santa Cruz do Sul (RS). Rampon ganhou a etapa de Cascavel (PR) e quer ganhar em Guaporé par dar a grande arrancada rumo ao tetracampeonato. Já Duda foi o ganhador em Guaporé em abril e almeja manter a escrita de grandes atuações na pista gaúcha.

Depois de sete etapas, Diego Collet é o primeiro colocado na classificação do campeonato, com 750 pontos, tendo Márcio Rampon como o vice-líder, com 710; e Duda Conci aparece na terceira colocação, com 685 pontos.

Como o campeonato ainda tem 230 pontos em jogo nas etapas de Guaporé e Cascavel, no dia 7 de dezembro, também têm chances de conquistar o título o paraguaio Geovani Tavares dos Santos, que ganhou a etapa de abertura da temporada, em São Paulo, e ocupa a quarta colocação na classificação do campeonato, com 620 pontos. O paranaense Sérgio Chulik está em quinto, com 570; e o gaúcho Tiago Bellaver é o sexto, com 540 pontos.

A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.

Duda Conci foi o vencedor da 3ª etapa, disputada em Guaporé em abril – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 7 etapas

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos

1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 750

2º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 710

3º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 685

4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 620

5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen 570

6º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 540

7º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania 460

8º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania 455

9º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania 415

10º) Paulo César Seco Erechim-RS Scania 400

11º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania 360