Fórmula Truck tem 7 pilotos na luta pela liderança da categoria F-Truck

Londrina e Paraná - Sete pilotos estarão na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de 40 pontos para o paranaense Márcio Rampon, que tem 495.
Como o vencedor em Londrina poderá somar 115 pontos, outros cinco pilotos podem sair da Capital do Café como líder, embora dependerão de uma combinação de resultados dos primeiros colocados. O paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci é o terceiro colocado na classificação, com 465 pontos. Também com 465 está o paraguaio Geovane Tavares, na quarta colocação. Em quinto está o paranaense Sérgio Chulik, com 415; o também paranaense Fábio Claudino surge em sexto, com 395, ao passo que o gaúcho Paulo César Secco fecha o grupo daqueles que podem assumir a liderança, com 360 pontos na sétima colocação.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.
Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 5 etapas
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos
1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 535
2º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 495
3º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 465
4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 465
5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen 415
6º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania 395
7º) Paulo César Secco Erechim-RS Scania 360
8º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 330
9º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania 320
10º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania 280
11º) Camilo Daniel Lovato Almirante Tamandaré-PR Scania 260
12º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania 245
13º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania 235
14º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania 205
15º) Joacir Giaretta Cordova Curitiba-PR Volvo 200
16º) Gabriel Saccomanno São Paulo-SP Volkswagen 135
17º) Wagner Gomes Curitiba-PR Scania 110
18º) Doulas Torres Curitiba-PR Ford Cargo 83
19º) Max Nunes Curitiba-PR Volvo 83
20º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania 80
21º) Gilmar Antônio Mottin Adrianópolis-PR Scania 80
22º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Scania 75
23º) Márcio Rosa Colombo-PR Scania 61
24º) Cléber Fonseca Cascavel-PR Iveco 20