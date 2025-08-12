Home Esportes Bandeirada

Fórmula Truck tem 7 pilotos na luta pela liderança da categoria F-Truck

O paranaense Carlos “Duda” Conci quer voltar à liderança correndo em seu Estado - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Londrina e Paraná - Sete pilotos estarão  na briga pela liderança da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da temporada da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A liderança está com o gaúcho Diego Collet, com 535 pontos, com uma vantagem de 40 pontos para o paranaense Márcio Rampon, que tem 495.

Como o vencedor em Londrina poderá somar 115 pontos, outros cinco pilotos podem sair da Capital do Café como líder, embora dependerão de uma combinação de resultados dos primeiros colocados. O paranaense Carlos Eduardo “Duda” Conci é o terceiro colocado na classificação, com 465 pontos. Também com 465 está o paraguaio Geovane Tavares, na quarta colocação. Em quinto está o paranaense Sérgio Chulik, com 415; o também paranaense Fábio Claudino surge em sexto, com 395, ao passo que o gaúcho Paulo César Secco fecha o grupo daqueles que podem assumir a liderança, com 360 pontos na sétima colocação.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Londrina será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após 5 etapas

Pos.       Piloto    Cidade/Estado  Caminhão           Pontos

1º)          Diego Collet       Casca-RS             Mercedes-Benz               535

2º)          Márcio Rampon               Curitiba-PR         Scania   495

3º)          Carlos Eduardo Conci     Cafelândia-PR   Ford Cargo         465

4º)          Geovani Ferreira Tavares dos Santos     Paraguai              Scania   465

5º)          Sérgio Chulik     Curitiba-PR         Volkswagen       415

6º)          Fábio Claudino  Mandirituba-PR               Scania   395

7º)          Paulo César Secco           Erechim-RS        Scania   360

8º)          Tiago Bellaver   Farroupilha-RS  Mercedes-Benz               330

9º)          Carlito Brito        Curitiba-PR         Scania   320

10º)       Thiago Mânica  Curitiba-PR         Scania   280

11º)       Camilo Daniel Lovato     Almirante Tamandaré-PR            Scania   260

12º)       Dario do Amaral               Pindamonhangaba-SP  Scania   245

13º)       Gabrielle Rampon           Curitiba-PR         Scania   235

14º)       Bruno Mânica   Curitiba-PR         Scania   205

15º)       Joacir Giaretta Cordova                Curitiba-PR         Volvo    200

16º)       Gabriel Saccomanno      São Paulo-SP     Volkswagen       135

17º)       Wagner Gomes               Curitiba-PR         Scania   110

18º)       Doulas Torres    Curitiba-PR         Ford Cargo         83

19º)       Max Nunes        Curitiba-PR         Volvo                    83

20º)       Natanael Limestone      Colombo-PR      Scania   80

21º)       Gilmar Antônio Mottin Adrianópolis-PR               Scania   80

22º)       Gustavo Mânica              Curitiba-PR         Scania   75

23º)       Márcio Rosa       Colombo-PR      Scania   61

24º)       Cléber Fonseca                Cascavel-PR       Iveco     20

