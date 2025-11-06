A Fórmula Truck retorna a Guaporé, no Rio Grande do Sul, para a disputa da 8ª e penúltima etapa da temporada. A prova será disputada no próximo domingo (9), no Autódromo Nelson Luiz Barro, tendo a largada da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) marcada para às 12h30 e da GT Truck (motores eletrônicos) às 13h50. Guaporé sediou a 3ª etapa, no dia 13 de abril.

O retorno da categoria mais popular do automobilismo brasileiro a Guaporé é marcado pela “onda gaúcha”, com Rafael Fleck, de Porto Alegre, liderando a categoria GT Truck; e Diego Collet, de Casca, a F-Truck.

Fleck venceu as etapas de Guaporé, Campo Grande e Londrina e lidera a categoria GT Truck com 595 pontos. O catarinense Túlio Bendo é o vice-líder, com 580, seguido de Alex de Andrade Ribeira (SP), com 560 pontos, João Batista M. dos Santos Filho (PR), 550; Everton Fontanella (SC), 520; Douglas Collet (RS), 515; e Douglas Torres (PR), com 501 pontos, que pela ordem, fecham as sete primeiras posições do campeonato e o grupo dos que podem chegar à liderança em Guaporé.