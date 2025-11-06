A Fórmula Truck retorna a Guaporé, no Rio Grande do Sul, para a disputa da 8ª e penúltima etapa da temporada. A prova será disputada no próximo domingo (9), no Autódromo Nelson Luiz Barro, tendo a largada da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) marcada para às 12h30 e da GT Truck (motores eletrônicos) às 13h50. Guaporé sediou a 3ª etapa, no dia 13 de abril.
O retorno da categoria mais popular do automobilismo brasileiro a Guaporé é marcado pela “onda gaúcha”, com Rafael Fleck, de Porto Alegre, liderando a categoria GT Truck; e Diego Collet, de Casca, a F-Truck.
Fleck venceu as etapas de Guaporé, Campo Grande e Londrina e lidera a categoria GT Truck com 595 pontos. O catarinense Túlio Bendo é o vice-líder, com 580, seguido de Alex de Andrade Ribeira (SP), com 560 pontos, João Batista M. dos Santos Filho (PR), 550; Everton Fontanella (SC), 520; Douglas Collet (RS), 515; e Douglas Torres (PR), com 501 pontos, que pela ordem, fecham as sete primeiras posições do campeonato e o grupo dos que podem chegar à liderança em Guaporé.
F-Truck
Também com três vitórias (Rivera/Uru, Campo Grande e Santa Cruz do Sul), Douglas Collet é o primeiro colocado na categoria F-Truck, com o paraguaio Geovani Tavares dos Santos, é o quarto colocado, com 620 pontos. O paranaense Sérgio Chulik está em quinto, com 570; e o gaúcho Tiago Bellaver é o sexto, com 540 pontos. Os seis são os que podem sair de Guaporé como líder, rumo a decisão, marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel (PR).
A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.