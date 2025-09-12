Fórmula Truck reinaugura o Autódromo de Santa Cruz

Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck abre nesta sexta-feira (12) a programação da 7ª etapa da temporada, no Autódromo de Santa Cruz do Sul , no Rio Grande do Sul. As provas das categorias GT Truck (motores eletrônicos), F-Truck (motores com bomba injetora) e da Copa SpeedMax serão disputadas domingo. O fim de semana será de festa para o automobilismo brasileiro, com a reinauguração do Autódromo de Santa Cruz, o quarto autódromo gaúcho.

Programação e Transmissão da Etapa

Estão programados para esta sexta-feira um treino livre e dois treinos oficiais para cada categoria. Das 11às 11h25, treino livre da categoria F-Truck; das 11h30 às 11h55, treino livre da categoria GT Truck; das 13 às 13h30, 1º treino oficial da F-Truck; das 13h35 às 14h05, 1º treino oficial da categoria GT Truck; das 14h10 às 14h30, 1º treino da Fórmula Fusca; das 14h40 às 15h10, 2º treino oficial da F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino oficial da GT Truck; às 16 horas, solenidade de reinauguração do autódromo; e das 17h30 às 17h50, 2º treino da Fórmula Fusca. A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Santa Cruz do Sul será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez