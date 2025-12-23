A Fórmula Truck marcou presença na inauguração do primeiro trecho do Rodoanel Norte, feita na manhã desta segunda-feira (22) pelo Governo de São Paulo. A obra é importantíssima para a melhora viária da capital paulista, tirando, principalmente, os caminhões das vias como marginais Tietê e Pinheiros.

Os caminhões da Fórmula Truck foram os primeiros a transitar pelos 24 km do primeiro trecho, ligando as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. A previsão é de que até o final do próximo ano todo o Rodoanel Norte seja concluído.