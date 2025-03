Fórmula Truck encerra a etapa do Uruguai com dobradinha paranaense

Os paranaenses foram os vitoriosos do Troféu SpeedMax no encerramento da programação da Fórmula Truck, em Rivera, no Uruguai, domingo (16). A prova foi disputada no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, e João Batista M. dos Santos Filho, Joãozinho Santa Helena, de Colombo, ganhou a categoria GT Truck; e Bruno Mânica, de Curitiba, venceu na categoria F-Truck

Joãozinho Santa Helena completou as 16 voltas da prova 28m56s047 e fez também a melhor volta da corrida, com o tempo de 1m38s516, andando à média horária de 112,550 km/h. Ele foi também o vencedor do ano passado em Rivera. O também paranaense Pedro Muffato conquistou o segundo lugar, enquanto que o paraguaio Nilton Jacobsen Filho foi o terceiro colocado.

Bruno Mânica venceu completando as 16 voltas da categoria F-Truck em 30m10s565. O gaúcho Paulo César Secco obteve a segunda colocação, ao passo que o paranaense Júnior Brito se classificou em terceiro.