Cascavel e Paraná - A temporada 2025 da Fórmula Truck chega ao fim neste domingo (7), quando será disputada a nona e última etapa do ano no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região Oeste do Paraná. A prova irá definir os campeões das categorias GT Truck (motores eletrônico) e F-Truck (motores com bomba injetora) no Campeonato Interestadual, na Copa Mercosul e no Troféu SpeedMax.
Serão três provas emocionantes. A organização divulgou a programação do fim de semana dos campeões. As atividades começam na sexta-feira (5), com a realização dos treinos dos novatos das 9 às 9h30. Das 10 às 10h50 Briefing com pilotos; das 11 às 11h25, treino livre da categoria F-Truck; das 11h30 às 11h55, treino livre da categoria GT Truck; das 13 às 13h30, 1º treino da F-Truck; das 13h35 às 14h05, 1º treino das GT Truck; das 14h10 às 14h30, 1º treino do Paranaense de Marcas; das 14h40 às 15h10, 2º treino da F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino da GT Truck; das 16 às 16h20, 2º treino do Paranaense de Marcas; das 16h40 às 17 horas, 3º treino do Paranaense de Marcas; e às 17h15, briefing do Paranaense de Marcas.
No sábado, estão previsto para das 8h30 às 8h50, 4º treino do Paranaense de Marcas; das 9 às 9h30, 3º treino da F-Truck; das 9h40 às 10h10, 3º treino da GT Truck; das 10h20 às 10h35, treino classificatório do Paranaense de Marcas, das 10h40 às 11h10, 4º treino da F-Truck; das 11h15 às 11h45, 4º treino da GT Truck; das 13`h40 às 13h50, Check Down da F-Truck; das 13h55 às 14h05, Check Down da GT Truck; das 14h15 às 14h35, treino classificatório das F-Truck; das 14h40 às14h50, Top Qualifying da F-Truck; das 15 às 15h20, treino classificatório da GT Truck; das 15h25 às 15h35, Top Qualifying da GT Truck; às 16 horas, largada da 1ª corrida do Paranaense de Marcas (duração de 20 minutos, mais uma volta); e às 16h35, largada da 2ª corrida do Paranaense de Marcas.
Para domingo, a programação prevê para das 9 às 9h15, warm up do Paranaense de Marcas; das 9h20 às 9h35, warm up da F-Truck; das 9h40 às 9h55, warm up da GT Truck; das 10h15 às 11 horas, desfile de caminhões/pilotos; às 11h45, execução do Hino Nacional; às 12 horas, largada da corrida da F-Truck (duração de 35 minutos, amis uma volta); às 13h10, largada da corrida da GT Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); às 14h20, largada da corrida 3 do Paranaense de Marcas; às 14h55, largada da corrida 4 do Paranaense de Marcas; às 15h50, largada da corrida do Troféu SpeedMax (duração de 20 minutos, mais uma volta); às
16h20, cerimonia de pódio para premiação dos vencedores.
O evento
A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Cascavel será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.