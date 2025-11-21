Brasília - A Fórmula Truck vive os momentos decisivos com a realização da última etapa do campeonato de 2025 no dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná, e já tem o pré-calendário para a temporada de 2026, que será composto de nove etapas, começando em Interlagos, São Paulo, e terminando em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, salienta que das nove etapas, a prevista para maio ainda está com local a ser definido. As demais datas, também podem sofrer alterações se houver a necessidade de ajustes com praças. Hidalgo também acentua a presença da Fórmula Truck em duas praças novas em 2026 com etapas em Cuiabá e Brasília. “A Fórmula Truck tem muitos fãs em Cuiabá e Brasília, conforme notamos nas interações em nossas redes sociais. Tenho certeza que teremos grandes eventos nestas duas praças”, acentua Gilberto Hidalgo.

Gilberto Hidalgo destaca a importância da inauguração do autódromo de Cuiabá e a reforma completa do de Brasília. “Com Cuiabá e Brasília passamos a ter um bom número de autódromos em excelentes condições, estando nesta lista Interlagos e Cascavel. Com a inauguração de Chapecó no ano que vem, teremos cinco bons autódromos. Mas precisamos que outros circuito sejam reformados, como Guaporé, que precisa urgentemente de reformas”, frisa Gilberto Hidalgo.

A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Pré-calendário da Fórmula Truck para 2026

1 de fevereiro – Interlagos (SP)

15 de março – Santa Cruz do Sul