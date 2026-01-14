São Paulo - A Fórmula Truck já tem programação definida para a etapa de abertura da temporada 2026. A programação será de 30 deste mês a 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também para parte da programação do evento a etapa de abertura do MBR (Marcas Brasil Racing).

A temporada deste ano será disputada com nove etapas, começando em São Paulo, no dia 1º de fevereiro, e se encerrando no dia 6 de dezembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Com a expectativa de ser a melhor temporada de todos os tempos, a programação da etapa de Interlagos começa na sexta-feira, dia 30 deste mês, com das 9h00 às 12h00, vistoria técnica prévia; das 10h00 às 11h00, briefing com pilotos da Fórmula Truck; das 13h00 às 13h30, 1º Treino da categoria F-Truck (motores com bomba injetora); das 13h35 às 14h05, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos); das 14h10 às 14h30, 1º treino da MBR; das 14h40 às 15h10, 2º treino das F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino da GT Truck; das 16h00 às 16h30, 2º treino da MBR; e às 17h00, briefing da MBR.

No sábado, dia 30 de janeiro, a programação prevê para às 08h00, vistoria técnica; das 09h00 às 09h30, 3º treino da F-Truck; das 09h40 às 10h10, 3º treino da GT Truck; 10h20 às 10h50, 3º treino do MBR; das 13h40 às 13h50, check down da F- Truck; das 13h55 às 14h05, check down da GT Truck; das 14h15 às 14h35, treino classificatório da F-Truck; das 14h40 às 14h50, Top Qualifying da F-Truck; das 15h00 às 15h20, treino classificatório da GT Truck; das 15h25 às 15h35, Top Qualifying da GT Truck; e das 15h40 às 16h00, treino classificatório da MBR.

A programação do domingo, 1º de fevereiro, prevê para das 08h30 às 08h45, Warm Up da F-Truck; das 08h50 às 09h05, Warm Up da GT Truck; das 09h15 às 10h10, desfile de caminhões/pilotos e da MBR; às 10h30, largada da prova do MBR(com duas horas de duração); às 12h55, execução do Hino Nacional; às 13h05, larga da corrida da categoria F-Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta: às 14h20, largada da corrida da categoria GT Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta: às 15h50, largada da corrida do Troféu SpeedMax (duração de 20 minutos, mais uma volta) e às 16h30, solenidade de pódio.

A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck 2026

1º de fevereiro – Interlagos (SP)

15 de março – Santa Cruz do Sul (RS)