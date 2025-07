Fórmula Truck confirma a etapa de Santa Cruz do Sul

Rio Grande do Sul - A etapa da Fórmula Truck em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, marcada para o dia 14 de setembro, está confirmada. Em reunião do presidente da Fórmula Truck Gilberto Hidalgo e do CEO da categoria Roberto Cirino, com o prefeito Sérgio Moraes, ficou decidida a manutenção da prova para o dia 14 de setembro, que marcará também a reinauguração do autódromo gaúcho, que acaba de passar por uma revitalização completa, incluindo o recape da pista. Também participaram da reunião no Palacinho, Jaqueline Marques, secretaria de Turismo de Santa Cruz; e a piloto santa-cruzense Bruna Assmann, que pilota o Pace Truck em todas as provas dos “brutus”.

Gilberto Hidalgo diz que é espetacular o que está sendo feito no autódromo de Santa Cruz do Sul, que terá uma pista em excelentes condições e a infraestrutura proporcionará maior conforto e segurança aos pilotos, público e todos os envolvidos com o evento. “Teremos uma grande festa no dia 14 de setembro. Nossa expectativa é de um público de 15 a 20 mil pessoas. Santa Cruz colherá muitos frutos com seu autódromo”, acentua Gilberto Hidalgo.

Já o prefeito Sérgio Moraes afirma que revitalização do autódromo é realização de uma de suas metas para seu mandato. Também adianta que irá estabelecer que o autódromo seja usado entre os meses de setembro e maio para que com um clima agradável, atraia grande público em todos os eventos. “Queremos o parque lotado, com pessoas acampando, realizando churrasco, uma tradição do povo gaúcho”, frisa o prefeito Sérgio Moraes.