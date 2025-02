Fórmula Truck começa com vitória do catarinense Túlio Bendo em Interlagos

A Fórmula Truck começa com vitória do catarinense Túlio Bendo na categoria GT Truck (motores eletrônicos). A etapa de abertura da temporada 2025 foi disputada domingo (26), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com sol e muito calor. Esta foi a primeira vitória de Túlio na categoria GT Truck.

Tulio largou na segunda posição e assumiu a liderança na sétima volta, após a primeira da quarta interferência do Pace Truck, quando ultrapassou o goiano Leandro Reis, pole position e que liderava a prova até aquele momento. A prova teve duas bandeiras vermelhas, sendo que a segunda encerrou a competição, faltando três minutos para a bandeirada final.

Túlio Bendo completou 19 voltas, chegando 4s520 à frente do gaúcho Douglas Collet, estreante na categoria GT Truck após ser o vice-campeão da F-Truck no ano passado. Em terceiro se classificou Leandro Reis (Goiânia-GO), seguido de João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), Alex de Andrade Vieira (Santos-SP) e Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), que pela ordem, ocuparam as seis primeiras colocações da prova, as que foram ao pódio. A melhor volta da prova foi do catarinense Ramires Fontanella, com o tempo de 2m08s566.

A 2ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 16 de março, em Rivera, no Uruguai. A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão e Revista TruckSul Brasil; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Interlagos

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 19 voltas

2º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 4s520

3º) Leandro Reis Goiânia-GO Scania a 5s071

4º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF a 17s155

5º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz a 21s740

6º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Ford Cargo a 22s510

7º) Roberto Luiz Ançay Filho Mandirituba-PR Volvo a 31s395

8º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 39s124

9º) Douglas Torres Curitiba-PR Ford Cargo a 42s296

10º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 43s061

11º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo a 1m58s827

12º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC Scania a 2m08s559