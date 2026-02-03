Brasil - O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi quem melhor aproveitou as condições de pista molhada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo. Pilotando um DAF, ele conquistou a vitória depois de largar na quinta colocação e completou as 18 voltas da prova em 53s01s878. A melhor volta da prova foi de Diego Collet, com o tempo de 2m29s472, andando à média horária de 103,781 km/h.

O gaúcho Rafael Fleck, que largou na pole position, conquistou o segundo lugar, seguido do paulista André Magno, que estreante na categoria foi destaque da prova ao ser o terceiro colocado, depois de largar em 15º. O gaúcho Tiago Bellaver também se destacou ao se classificar em quarto, depois de largar em 17º. O paranaense Douglas Torres é o quinto colocado, ao passo que o catarinense Álvaro Bento fechou o grupo dos pilotos que foram ao pódio ao conquistar a sexta colocação. Depois vieram Everton Fontanella (SC), em sétimo; Adriano Rocha (PR), em oitavo; Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), em nono; e 10º) Robson Portaluppi (RS), em 10º.

Joãozinho Santa Helena comemorou a vitória afirmando que ela é uma compensação à equipe pelo fim de semana que começou complicado, com muitos problemas mecânicos. “A equipe trabalhou muito para o DAF estar em condições de competir neste domingo. Largamos com pneus de chuva, mas mesmo assim foi muito difícil porque a pista estava muito escorregadia. Foi preciso muita concentração para não cometer erros. Esta vitória é importante para a sequência do campeonato”, frisa Joãozinho Santa Helena.

Próxima etapa

A 2ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria GT Truck em Interlagos

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) Joãozinho Santa Helena Colombo-PR DAF 18 voltas em 53m01s878

2º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania a 3s665

3º) André Magno São Paulo-SP Scania a 11s241

4º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Scania a 42s056

5º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco a 44s652

6º) Álvaro Bento Ermo-SC Mercedes-Benz a 46s810

7º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 50s333

8º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 51s936

9º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania a 54s858

10º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 56s176

11º) Alex Power Carazinho-RS Scania a 57s533