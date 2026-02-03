Joãozinho Santa Helena fez uma corrida sem erros na chuva e conquistou a vitória na categoria GT Truck em Interlagos - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Joãozinho Santa Helena fez uma corrida sem erros na chuva e conquistou a vitória na categoria GT Truck em Interlagos - Foto: Tiago Soares/Divulgação

Brasil - O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi quem melhor aproveitou as condições de pista molhada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo. Pilotando um  DAF, ele conquistou a vitória depois de largar na quinta colocação e completou as 18 voltas da prova em 53s01s878. A melhor volta da prova foi de Diego Collet, com o tempo de 2m29s472, andando à média horária de 103,781 km/h.

O gaúcho Rafael Fleck, que largou na pole position, conquistou o segundo lugar, seguido do paulista André Magno, que estreante na categoria foi destaque da prova ao ser o terceiro colocado, depois de largar em 15º. O gaúcho Tiago Bellaver também se destacou ao se classificar em quarto, depois de largar em 17º. O paranaense Douglas Torres é o quinto colocado, ao passo que o catarinense Álvaro Bento fechou o grupo dos pilotos que foram ao pódio ao conquistar a sexta colocação. Depois vieram Everton Fontanella (SC), em sétimo; Adriano Rocha (PR), em oitavo; Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), em nono; e 10º) Robson Portaluppi (RS), em 10º.

Joãozinho Santa Helena comemorou a vitória afirmando que ela é uma compensação à equipe pelo fim de semana que começou complicado, com muitos problemas mecânicos. “A equipe trabalhou muito para o DAF estar em condições de competir neste domingo. Largamos com pneus de chuva, mas mesmo assim foi muito difícil porque a pista estava muito escorregadia. Foi preciso muita concentração para não cometer erros. Esta vitória é importante para a sequência do campeonato”, frisa Joãozinho Santa Helena.

Próxima etapa

A 2ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 15 de março, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria GT Truck em Interlagos

Pos.   Piloto          Cidade/Estado   Caminhão  Tempo

1º)     Joãozinho Santa Helena            Colombo-PR          DAF   18 voltas em 53m01s878

2º)     Rafael Fleck           Porto Alegre-RS   Scania           a 3s665

3º)     André Magno        São Paulo-SP         Scania           a 11s241

4º)     Tiago Bellaver       Farroupilha-RS    Scania           a 42s056

5º)     Douglas Torres     Curitiba-PR            Iveco a 44s652

6º)     Álvaro Bento         Ermo-SC      Mercedes-Benz    a 46s810

7º)     Everton Fontanella         Criciúma-SC           Scania           a 50s333

8º)     Adriano Rocha     Araucária-PR        Scania           a 51s936

9º)     Nilton Sérgio Jacobsen Filho   Paraguai      Scania           a 54s858

10º)   Robson Portaluppi         Bento Gonçalves-RS       Mercedes-Benz    a 56s176

11º)   Alex Power Carazinho-RS        Scania           a 57s533

Notícias Relacionadas

12º)   Túlio Bendo                      Ermo-SC      Mercedes-Benz    a 1m05s429

13º)   Edivan Monteiro Cascavel-PR           Mercedes-Benz    a 1m05s620

14º)   Alex de Andrade Vieira Santos-SP    Mercedes-Benz    a 1m20s063

15º)   Fabrício Rossato  Colombo-PR          DAF   a 1m22s263

16º)   Ramiris Fontanella         Lauro Muller-SC  Scania, a 1m45s702

17º)   Gustavo Mânica   Curitiba-PR            Volvo                        a 1m49s031

18º)   Diego Collet           Casca-RS      Scania           a 1n52s878

19º)   Douglas Collet       Casca-RS      Scania           a 1m53s039

20º)   Ricardo Ançay      Araucária-PR        Mercedes-Benz    a 1 volta

21º)   Rogério Agostini  São Miguel do Oeste-SC Mercedes-Benz    A 3 voltas

22º)   Alysson Nurnberg          Foz do Iguaçu-PR            Iveco a 3 voltas

Não completaram 75% da prova

23º)   Sandro Pinheiro  Itapema-SC Mercedes-Benz    a 10 voltas

24º)   Débora Rodrigues           São Paulo-SP         Mercedes-Benz    a 14 voltas

25º)   Jorge Maurício Ribeiro  Pelotas-RS  Scania           a 17 voltas

26º)   Djalma Fogaça      Sorocaba-SP           Mercedes-Benz    Desqualificado

27º)   Angel Costi Dois Irmãos-RS    Mercedes-Benz    Desqualificada

Assuntos