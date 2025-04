Fórmula Truck chega a Guaporé com forte crescimento nas mídias sociais

Brasil - A Fórmula Truck prossegue no próximo dia 13 com a realização da 3ª etapa da temporada no Autódromo Nelson Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A categoria de caminhões com maior grid do mundo chega ao autódromo da serra gaúcha comemorando forte crescimento nas mídias sociais, com destaque para o Instagram, onde já supera 193 mil seguidores, dos quais 83 mil foram nos três primeiros meses deste ano.