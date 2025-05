Fórmula Truck chega a Cascavel com Duda Conci líder da categoria F-Truck

Cascavel - A Fórmula Truck chega a Cascavel para a disputa da 4ª etapa da temporada tendo Duda Conci, paranaense de Cafelândia, como líder da categoria F-Truck (motores com bomba injetora). A prova será disputada no próximo dia 18, no Autódromo Zilmar Beux. Os ingressos já estão à venda no site da categoria, www.formulatruck.com.br.

Competindo com um Ford Cargo, Duda assumiu a liderança do campeonato ao vencer a etapa anterior, disputada em Guaporé, quando largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Ele soma 335 pontos, 30 a mais do que o paraguaio Geovani Tavares. Em terceiro aparece o gaúcho Diego Collet, com 295, seguido de Márcio Rampon (PR), com 265; Sérgio Chulik (PR), 250; Thiago Mânica (PR), 235; Fábio Claudino (PR), 225; Tiago Bellaver (RS), 220; Paulo César Secco (RS), 195; e Carlito Brito (PR), com 190 pontos, que pela ordem, ocupam as 10 primeiras posições da classificação do campeonato.

Duda é de Cafelândia, distante 50 quilômetros de Cascavel, o que já agita dos bastidores da categoria. A procura por ingresso está cima da média dos últimos anos e a torcida organizada de Duda deverá ocupar um espaço bem maior nos camarotes do que nas duas últimas temporadas.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Cascavel será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria.

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual após três etapas

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos

1º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR Ford Cargo 335

2º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 305

3º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 295

4º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 265

5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen 250

6º) Thiago Mânica Curitiba/PR Scania 235

7º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania 225

8º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 220