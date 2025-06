Fórmula Truck anuncia prova noturna no Autódromo de Interlagos em julho

São Paulo - A Fórmula Truck anuncia a primeira corrida noturna de caminhões no mundo. A competição será no dia 26 de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O circuito paulista sediou a etapa de abertura da atual temporada no dia 16 de fevereiro, quando os pilotos proporcionaram um espetáculo de alto nível, agitando o público que lotou as arquibancadas. Ao anunciar a primeira Corrida Noturna da categoria mais popular do automobilismo brasileiro, Roberto Cirino, CEO da Fórmula Truck, explicou que a diretora da categoria está sempre atenta às oportunidades, e assim foi com mais esta inovação. “Interlagos é vitrine para pilotos e equipes. Recebemos o convite da diretoria da FASP (Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo) para integram o Racing Day no dia 26 de julho, que terá diversas categoria do Campeonato Paulista. Os detalhes do evento serão definidos em reuniões com os pilotos na etapa de Campo Grande e com a diretoria da FASP. Toda o grupo de trabalho já está em ação para fazer com que a Prova Noturna de Interlagos seja o evento inesquecível para pilotos e público”, acentua Roberto Cirino.

Campo Grande

Mas antes da prova noturna de Interlagos, a Fórmula Truck visita Campo Grande. No próximo dia 16, o Autódromo Orlando Moura, na capital do Mato Grosso do Sul, sedia a 5ª etapa da temporada, com competições nas categoria GT Truck, F-Truck e Copa SpeedMax.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

Já realizadas

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)