São Paulo - A Fórmula Truck abre a temporada 2026 no próximo domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a expectativa de recorde de participantes e de público. Caras novas estarão no grid, com a confirmação de seis estreias na etapa paulista.

A maioria dos estreantes disputarão o Troféu SpeedMax. Pela categoria GT Truck (motores eletrônicos), Alex Power, de Carazinho (RS), irá competir com um Scania; Angel Costi, de Dois Irmãos (RS), com um Mercedes-Benz; e Paulo Giacomelli, de Farroupilha (RS), pilotará um Mercedes-Benz. Peterson Agrodoviski, de Mandirituba (PR) disputará a categoria F-Truck (motores com bomba injetora), pilotando um Scania.

O paranaense Peterson Agrodoviski irá disputar a categoria F-Truck no Troféu SpeedMax – Foto: Divulgação

Os outros dois estreantes estarão nas provas principais. André Magno disputará a prova da categoria GT Truck, com um Scania. Ele é de São Paulo e chega com a credencial de ter sido campeão na Copa Joy no Campeonato Paulista. Jean Palma, de Cascavel (PR), disputará a categoria F-Truck competindo com um caminhão Iveco. Ele vem do kart e já disputou algumas provas do Campeonato Paranaense de Marcas 1.6.