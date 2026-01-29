São Paulo - A Fórmula Truck abre a temporada 2026 no próximo domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a expectativa de recorde de participantes e de público. Caras novas estarão no grid, com a confirmação de seis estreias na etapa paulista.
A maioria dos estreantes disputarão o Troféu SpeedMax. Pela categoria GT Truck (motores eletrônicos), Alex Power, de Carazinho (RS), irá competir com um Scania; Angel Costi, de Dois Irmãos (RS), com um Mercedes-Benz; e Paulo Giacomelli, de Farroupilha (RS), pilotará um Mercedes-Benz. Peterson Agrodoviski, de Mandirituba (PR) disputará a categoria F-Truck (motores com bomba injetora), pilotando um Scania.
Os outros dois estreantes estarão nas provas principais. André Magno disputará a prova da categoria GT Truck, com um Scania. Ele é de São Paulo e chega com a credencial de ter sido campeão na Copa Joy no Campeonato Paulista. Jean Palma, de Cascavel (PR), disputará a categoria F-Truck competindo com um caminhão Iveco. Ele vem do kart e já disputou algumas provas do Campeonato Paranaense de Marcas 1.6.
Programação
A programação da etapa de abertura da temporada, neste domingo, em Interlagos começa amanhã (sexta-feira), com das 9h00 às 12h00, vistoria técnica prévia; das 10h00 às 11h00, briefing com pilotos da Fórmula Truck; das 13h00 às 13h30, 1º Treino da categoria F-Truck (motores com bomba injetora); das 13h35 às 14h05, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos); das 14h10 às 14h30, 1º treino da MBR; das 14h40 às 15h10, 2º treino das F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino da GT Truck; das 16h00 às 16h30, 2º treino da MBR; e às 17h00, briefing da MBR.
O Evento
A Fórmula Truck 2026 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Eckisil e Trovão Brasil, parceria de JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.