Fórmula Truck abre fase decisiva da Copa Mercosul em Campo Grande

A Fórmula Truck chega a Campo Grande. No próximo domingo a Capital do Mato Grosso do Sul sedia a 5ª etapa da temporada, válida pela 5ª etapa do Campeonato Interestadual e a 3ª da Copa Mercosul.

A prova sul-mato-grossense abre a fase decisiva da Copa Mercosul, competição disputada em quatro etapas. Já foram realizadas as etapas de Rivera, no Uruguai, e a de Cascavel, no Paraná. Domingo será disputada a etapa da Campo Grande, enquanto que a quarta e decisiva etapa está marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel, no encerramento da temporada.

Com duas etapas disputadas, o catarinense Ramiris Fontanella é o líder da categoria GT Truck (motores eletrônicos), com 210 pontos, enquanto que o gaúcho Douglas Collet é o vice-líder, com 190.

O paranaense Pedro Muffato, que se aposentou com vitória na etapa anterior, disputada em Cascavel, aparece na terceira colocação, também somando 190 pontos. Em quarto está o catarinense Everton Fontanella, com 185 pontos, figurando à frente de Robson Luiz Trevizol (SC), com 155; Túlio Bendo (SC), 145; Alex de Andrade Vieira (SP), 140; Rafael Fleck (RS), 135; João Batista M. dos Santos Filho (PR), 130; e Alysson Nurnberg (PR), com 128 pontos, que pela ordem, ocupam as 10 primeiras colocações na classificação do campeonato.