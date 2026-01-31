Depois de passar pelo Brasil e México, o Campeonato Mundial de Fórmula E disputa neste sábado a 3ª etapa da temporada competindo pela primeira vez no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos – encerrando a fase das Américas da competição. A prova contará com a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi, pela equipe Lola Yamaha Abt, e Felipe Drugovich, da Andretti.
Conci testa motores nos treinos desta sexta-feira
Vice-campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) no ano passado e em 2023 e terceiro colocado em 2024, o paranaense Carlos “Duda” Conci inicia neste fim de semana a que considera mais importante temporada sua na Fórmula Truck. Domingo ele disputada a etapa de abertura do campeonato de 2026, no Autódromo de Interlagos, em […]
Caminhões vão à pista de Interlagos para a abertura da Fórmula Truck
Os caminhões vão à pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (30), para o primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck, a ser disputada domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito da Capital Paulista abre a temporada da categoria mais popular do Brasil, que terminará em dezembro, em […]
Nasr ator
O automobilismo brasileiro conquista as maiores telas do mundo com 2DIE4: 24 Horas no Limite, primeiro filme nacional concebido e lançado em IMAX. Estrelado por Felipe Nasr, tricampeão das 24 Horas de Daytona, o longa mergulha o espectador na experiência das 24 Horas de Le Mans, a prova de resistência mais icônica do esporte a […]
Scuderia Bandeiras confirma pilotos
O grid da Stock Car Pro Series em 2026 vai tomando forma. A Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi Motors já definiram qual das suas duas duplas irá defender a marca dos três diamantes na temporada que se inicia em 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG): Átila Abreu e Rubens Barrichello pilotarão […]
Drugovich disputa a F-E em Miami
A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), que disputa sua primeira temporada completa na categoria. “Vamos correr na mesma pista da […]
Race Kart
Homologado pela FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo) e lançado em 2025, o Race Kart Sport parte para sua segunda edição baseado na excelente aceitação que teve entre pilotos e equipes em sua temporada inaugural. As nove etapas previstas desafiarão a regularidade, a estratégia e a evolução dos pilotos prova a prova em um […]