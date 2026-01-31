Fórmula E chega a Miami! Confira as expectativas para a 3ª etapa e a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi e Felipe Drugovich - Foto: Divulgação
Fórmula E chega a Miami! Confira as expectativas para a 3ª etapa e a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi e Felipe Drugovich - Foto: Divulgação

Depois de passar pelo Brasil e México, o Campeonato Mundial de Fórmula E disputa neste sábado  a 3ª etapa da temporada competindo pela primeira vez no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos – encerrando a fase das Américas da competição. A prova contará com a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi, pela equipe Lola Yamaha Abt, e Felipe Drugovich, da Andretti.

