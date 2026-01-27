Pela quarta vez, os pilotos Abbi Pulling e Gabriele Minì participarão da sessão de treino livre de novatos da Fórmula E , marcada para sexta-feira no Autódromo Internacional de Miami, pela Equipe Nissan de Fórmula E. A prática ocorre um dia antes da terceira prova da temporada 2025/2026 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E.

Fórmula 1.600

A Fórmula 1600 encerrou na manhã de sábado (24) a primeira etapa da temporada 2026 do Campeonato Paulista, fazendo a preliminar do tradicional GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas que acontece em Interlagos em comemoração ao aniversário da cidade. Apesar do tempo fechado, a prova aconteceu com pista seca e o vencedor foi Oscar Moraes (Gara Competition). Recebendo a bandeira quadriculada na segunda colocação, Lucas Monteiro saiu de Interlagos na liderança do campeonato após o fechamento da etapa inaugural da temporada, seguido por Gabriel Souza (Juka Motors) – o piloto terminou a temporada 2025 na terceira colocação no campeonato e devido ao regulamento da competição subiu automaticamente para a divisão Super nesse ano.

Ramasauskas

A Nascar Brasil Series terá novamente em seu grid um dos nomes mais experientes e consistentes do automobilismo nacional. Witold Ramasauskas (#11) está confirmado para a temporada 2026, seu quarto ano consecutivo no campeonato e o segundo disputando o campeonato completo pela Team RC. A continuidade reforça um projeto sólido, construído com base em desempenho, aprendizado e alinhamento técnico. Para Witold, seguir com a Team RC representa não apenas estabilidade, mas evolução constante.