Conheça a nova subcategoria Rookie da Fórmula 1600 e os avanços no automobilismo brasileiro com os Automóveis - Foto: Divulgação
A tradicional e prestigiada categoria Fórmula 1600 anuncia oficialmente a criação da subcategoria “Rookie”. Esta iniciativa revolucionária, idealizada pelo chefe de equipe Juliano Gandelim, e organizada em conjunto com as demais equipes, representa um marco histórico na democratização do acesso ao automobilismo brasileiro. O evento de lançamento oficial está programado para o início de novembro.

