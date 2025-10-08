A tradicional e prestigiada categoria Fórmula 1600 anuncia oficialmente a criação da subcategoria “Rookie”. Esta iniciativa revolucionária, idealizada pelo chefe de equipe Juliano Gandelim, e organizada em conjunto com as demais equipes, representa um marco histórico na democratização do acesso ao automobilismo brasileiro. O evento de lançamento oficial está programado para o início de novembro.
BANDEIRADA
Fórmula 1.600 tem nova subcategoria
Mais NotíciasMais artigos
BANDEIRADA
Brasil faz história na Copa do Mundo de Motocross
Nova página escrita pelo Brasil em sua participação no Motocross das Nações, evento considerado a Copa do Mundo da modalidade. No circuito Ironman Raceway, em Crawfordsville, Estados Unidos, a Seleção Brasileira composta por Bernardo Tibúrcio, da equipe Honda Racing, e os pilotos Enzo Lopes e Fábio Santos fechou domingo (5) a edição 2025 com a […]
BANDEIRADA
Suzuki é punido e Casagrande é declarado vencedor na Stock Car
O tricampeão Gabriel Casagrande é o novo vencedor da corrida principal que concluiu a 8ª etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series, disputada domingo (5), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior paulista. A reviravolta aconteceu após a vistoria técnica padrão realizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) após cada corrida. […]
BANDEIRADA
Willemann é 5º na T4 Nations Cup de Kart
Mais importante competição do mundo no segmento de motores 4 Tempos, a T4 Nations Cup foi encerrada domingo (5) no Kartódromo Lucas Guerrero, em Valência, na Espanha. E Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras), único brasileiro na competição, foi um dos principais destaques na categoria T4 Júnior, que reuniu 49 pilotos do mundo todo. Competição de […]
Quarta etapa
Cascavel terá provas noturnas do Paranaense de Marcas e Turismo
O Autódromo de Cascavel terá mais um fim de semana agitado com a realização da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). Uma das atrações serão as provas noturnas do Paranaense e Regional de Marcas neste sábado. Para […]
BANDEIRADA
Brasil disputa a Copa do Mundo de Motocross
Bernardo Tibúrcio (foto), da equipe Honda Racing, representará a Seleção Brasileira no Motocross das Nações 2025. O evento, considerado a Copa do Mundo da modalidade, será realizado amanhã e domingo, na pista Ironman Raceway, em Crawfordsville, no estado norte-americano de Indiana. Com a motocicleta Honda CRF 250R, o mineiro integra o time nacional ao lado […]
BANDEIRADA
Começam os treinos da 4ª etapado Paranaense no Zilmar Beux
Começam nesta sexta-feira (3) os treinos da 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A programação vai até domingo, abrindo a segunda fase da competição. Também farão parte da programação a 3ª etapa do Campeonato Regional de Marcas e a 5ª etapa do MBR (Marcas Brasil Racing). […]