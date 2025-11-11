O veterano Djalma Fogaça, de 62 anos, acabou com sua aposentadoria domingo, quando reestreou na Fórmula Truck com show e vitória em Guaporé. Fogaça largou em 29º e conquistou a vitória na classificação geral e na categoria GT Truck (motores eletrônicos) na Copa SpeedMax, prova que encerrou a programação da 8ª e penúltima etapa da temporada da Fórmula Truck no Autódromo Nelson Luiz Barro, na serra gaúcha.

Djalma foi uma das estrelas na primeira fase da Fórmula Truck quando era administrada por Aurélio Batista Felix e sua família, migrou para a Copa Truck quando a Fórmula Truck deu uma pausa e agora, três anos afastado das pistas, aceitou o desafio proposto por Gilberto Hidalgo, presidente da Fórmula Truck, em sua nova fase.

O paranaense Ricardo Alcides Ançay se classificou sem segundo lugar; o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen Filho foi o terceiro; o gaúcho Clayton Lopes, o quarto; o paranaense Adriano Rocha, o quinto; e o paulista

André Firmino fechou o pódio, se classificando na sexta colocação.

Festa nos boxes

A vitória de Djalma Fogaça fez com que os boxes do autódromo guaporense se transformassem em uma grande festa. Emocionado, ele agradeceu aos Deuses do automobilismo, que lhe deram a oportunidade de voltar a competir, ao Duda Conci, ao Gilberto Hidalgo e aos irmãos Bendo que lhe emprestaram um caminhão Mercedes-Benz da equipe Bendo. “Esta vitória é um presente de Deus, não era para estar aqui e estou tendo esta alegria. Foi maravilho e vamos ver o que acontece. Será provável que disputarei o campeonato no próximo ano”, enfatizou Fogaça.

F-Truck

Mas a prova de encerramento da programação da Fórmula Truck em Guaporé teve outro pilotos brilhando. O paulista Dario do Amaral, da cidade Pindamonhangaba, levou seu Scania pela primeira vez a uma vitória na categoria. Ele foi o vencedor na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na Copa SpeedMax, depois de largar em 26º e terminar em sexto na classificação geral e em primeiro na categoria F-Truck. Ganhou 20 posições.

Na sequência da classificação veio o exército paranaense, todos competindo com Scania. Thiago Mânica, de Curitiba, se classificou em segundo; Fábio Claudino, de Mandirituba, em terceiro; Márcio Rosa, de Colombo; em quarto; Natanael Limestone, também de Colombo, em quarto; Gabrielle Rampon, de Curitiba, em quinto. O gaúcho Tiago Bellaver, de Farroupilha, com um Mercedes-Benz, completou o pódio da categoria F-Truck, obtendo a sexta colocação.

A próxima e última etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná.

Dario Amaral conquista sua primeira vitória na Fórmula Truck ao ganhar a categoria F-Truck, ganhando 20 posições na prova – Tiago Soares/Divulgação

