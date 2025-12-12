Cascavel e Paraná - O vazamento de fluídos levaram o cascavelense Edivan Monteiro a abandonar a etapa de encerramento da Fórmula Truck, disputada no último domingo, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Edivan adianta que o líquido caiu nas rodas, o que fez com que ele rodasse e saísse da pista e por consequência abandonar a corrida. Mas mesmo assim conseguiu terminar a temporada do Campeonato Interestadual na 11ª colocação da categoria GT Truck (motores eletrônicos), com 445 pontos, enquanto que o gaúcho Rafael Fleck foi o campeão, com 845. No Campeonato Mercosul Edivan se classificou em oitavo, com 225 pontos, ao passo que o campeão também é Rafael Fleck, com 405 pontos.