Rio Grande do Sul - A exemplo da 3ª etapa em abril, o gaúcho Rafael Fleck dominou a Fórmula Truck em Guaporé. Ele largou na pole position e venceu de ponta a ponta a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na 8ª etapa da temporada, disputada na tarde deste domingo (9), no Autódromo Nelson Luiz Barro. Esta é sua quarta vitória no ano.

Fleck completou as 26 voltas da prova em 51m45s211, andando à média horária de 92,840 km/h e fez também a melhor volta da competição, com o tempo de 1m29s868, média horária de 123,381 km/h. Em segundo lugar, a 6s175 do vencedor Rafael Fleck se classificou o catarinense Everton Fontanella, garantindo uma dobradinha para a equipe Fontanella Racing. E só não foi uma trinca porque o catarinense Túlio Bendo foi o terceiro colocado, recebendo a bandeirada logo à frente do também catarinense Ramiris Fontanella, o terceiro piloto da Fontanella Racing à ir ao pódio em Guaporé.

Álvaro Bento, também de Santa Catarina, se classificou em quinto, ao passo que o paranaense Edivan Monteiro conquistou o sexto lugar, completando o pódio da categoria GT Truck em Guaporé. Alex de Andrade Vieira (SP), em sétimo; Douglas Collet (RS), em oitavo; Ricardo Alcides Ançay (PR), em, nono; e Clayton Lopes (RS), em 10º completaram o grupo dos 10 mais bem colocados da categoria GT Truck, em Guaporé.

Campeonato

Fleck gabaritou na prova em Guaporé, marcando todos os pontos em jogo e levou para Porto Alegre 105 pontos pela vitória, cinco pela melhor volta e cinco pela pole position. Assim, se manteve na liderança do Campeonato Interestadual, agora somando 730 pontos, 50 à frente de Túlio Bento, de soma 680. Alex de Andrade Vieira é o terceiro na classificação, com 640; e Everton Fontanella o quarto, com 615. Os quatro disputarão o título em Cascavel, no dia 7 de dezembro, quando estarão em jogo 115 pontos.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Guaporé

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo

1º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 26 voltas em 51m45s211

2º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 6s175

3º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 7s205

4º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC a 7s966

5º) Álvaro Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 13s012

6º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz a 13s889

7º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz a 15s839

8º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 18s465

9º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 19s377

10º) Clayton Lopes Santa Cruz do Sul-RS Mercedes-Benz a 27s486

11º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo a 30s089

12º) Wagner Gomes Curitiba-PR Scania a 40s476

13º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 42s189

14º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Volvo a 1 volta

15º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF a 1 volta

16º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz a 1 volta