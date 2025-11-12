Rafael Fleck passeou no Autódromo de Guaporé neste domingo - Foto: Tiago Soares/Divulgação
Rafael Fleck passeou no Autódromo de Guaporé neste domingo - Foto: Tiago Soares/Divulgação

Rio Grande do Sul - A exemplo da 3ª etapa em abril, o gaúcho Rafael Fleck dominou a Fórmula Truck em Guaporé. Ele largou na pole position e venceu de ponta a ponta a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na 8ª etapa da temporada, disputada na tarde deste domingo (9), no Autódromo Nelson Luiz Barro. Esta é sua quarta vitória no ano.

Fleck completou as 26 voltas da prova em 51m45s211, andando à média horária de 92,840 km/h e fez também a melhor volta da competição, com o tempo de 1m29s868, média horária de 123,381 km/h. Em segundo lugar, a 6s175 do vencedor Rafael Fleck se classificou o catarinense Everton Fontanella, garantindo uma dobradinha para a equipe Fontanella Racing. E só não foi uma trinca porque o catarinense Túlio Bendo foi o terceiro colocado, recebendo a bandeirada logo à frente do também catarinense Ramiris Fontanella, o terceiro piloto da Fontanella Racing à ir ao pódio em Guaporé.

Álvaro Bento, também de Santa Catarina, se classificou em quinto, ao passo que o paranaense Edivan Monteiro conquistou o sexto lugar, completando o pódio da categoria GT Truck em Guaporé.  Alex de Andrade Vieira (SP), em sétimo; Douglas Collet (RS), em oitavo; Ricardo Alcides Ançay (PR), em, nono; e Clayton Lopes (RS), em 10º completaram o grupo dos 10 mais bem colocados da categoria GT Truck, em Guaporé.

Fleck gabaritou na prova em Guaporé, marcando todos os pontos em jogo e levou para Porto Alegre 105 pontos pela vitória, cinco pela melhor volta e cinco pela pole position. Assim, se manteve na liderança do Campeonato Interestadual, agora somando 730 pontos, 50 à frente de Túlio Bento, de soma 680. Alex de Andrade Vieira é o terceiro na classificação, com  640; e Everton Fontanella o quarto, com 615. Os quatro disputarão o título em Cascavel, no dia 7 de dezembro, quando estarão em jogo 115 pontos.

Resultado da categoria GT Truck em Guaporé

Pos.     Piloto  Cidade/Estado           Caminhão       Tempo

1º)       Rafael Fleck   Porto Alegre-RS         Scania 26 voltas em 51m45s211

2º)       Everton Fontanella     Criciúma-SC   Scania a 6s175

3º)       Túlio Bendo               Ermo-SC         Mercedes-Benz          a 7s205

4º)       Ramiris Fontanella     Lauro Muller-SC        a 7s966

5º)       Álvaro Bendo Ermo-SC         Mercedes-Benz          a 13s012

6º)       Edivan Monteiro        Cascavel-PR   Mercedes-Benz          a 13s889

7º)       Alex de Andrade Vieira        Santos-SP       Mercedes-Benz          a 15s839

8º)       Douglas Collet           Casca-RS        Scania a 18s465

9º)       Ricardo Alcides Ançay          Araucária-PR  Mercedes-Benz          a 19s377

10º)     Clayton Lopes            Santa Cruz do Sul-RS            Mercedes-Benz          a 27s486

11º)     João Helder Mottin    Curitiba-PR    Volvo              a 30s089

12º)     Wagner Gomes           Curitiba-PR    Scania a 40s476

13º)     Adriano Rocha           Araucária-PR  Scania a 42s189

14º)     Gustavo Mânica         Curitiba-PR    Volvo              a 1 volta

15º)     João Batista M. dos Santos Filho      Colombo-PR   DAF    a 1 volta

16º)     Sandro Abelardo Pinheiro     Itapema-SC    Mercedes-Benz          a 1 volta

17º)     Jorge Maurício Ribeiro           Pelotas-RS      Scania a 2 voltas

18º)     Geraldo Alves de Lima          Santos-SP       Volkswagen               a 2 voltas

19º)     Robson Portaluppi      Bento Gonçalves-RS  Mercedes-Benz          a 6 voltas

20º)     Leonardo Barramacher          Balneário Camboriú-SC         Volvo              a 7 voltas

Não completaram 75% da prova

21º)     Fabrício Rossato         Campo Largo-PR       DAF    a 11 voltas

22º)     Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai          Scania a 13 voltas

23º)     Victor Ficagna            Toledo-PR      Volvo              a 16 voltas

24º)     Lisarb Bonato Canoas-RS      Volvo              a 19 voltas

25º)     Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC    Volkswagen               a 21 voltas

26º)     Márcio Rampon          Curitiba-PR    Scania a 23 voltas

27º)     Rogério Agostini        São Miguel do Oeste-SC       Mercedes-Benz          a 26 voltas

28º)     Douglas Torres           Curitiba-PR    Iveco   desqualificado

Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025

Já realizadas

16 de fevereiro – São Paulo (SP)

16 de março – Rivera (Uruguai)

13 de abril – Guaporé (RS)

18 de maio – Cascavel (PR)

15 de junho – Campo Grande (MS)

17 agosto – Londrina (PR)

14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)

9 de novembro – Guaporé (RS)

Próxima etapa

7 de dezembro – Cascavel (PR)

