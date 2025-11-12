Rio Grande do Sul - A exemplo da 3ª etapa em abril, o gaúcho Rafael Fleck dominou a Fórmula Truck em Guaporé. Ele largou na pole position e venceu de ponta a ponta a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na 8ª etapa da temporada, disputada na tarde deste domingo (9), no Autódromo Nelson Luiz Barro. Esta é sua quarta vitória no ano.
Fleck completou as 26 voltas da prova em 51m45s211, andando à média horária de 92,840 km/h e fez também a melhor volta da competição, com o tempo de 1m29s868, média horária de 123,381 km/h. Em segundo lugar, a 6s175 do vencedor Rafael Fleck se classificou o catarinense Everton Fontanella, garantindo uma dobradinha para a equipe Fontanella Racing. E só não foi uma trinca porque o catarinense Túlio Bendo foi o terceiro colocado, recebendo a bandeirada logo à frente do também catarinense Ramiris Fontanella, o terceiro piloto da Fontanella Racing à ir ao pódio em Guaporé.
Álvaro Bento, também de Santa Catarina, se classificou em quinto, ao passo que o paranaense Edivan Monteiro conquistou o sexto lugar, completando o pódio da categoria GT Truck em Guaporé. Alex de Andrade Vieira (SP), em sétimo; Douglas Collet (RS), em oitavo; Ricardo Alcides Ançay (PR), em, nono; e Clayton Lopes (RS), em 10º completaram o grupo dos 10 mais bem colocados da categoria GT Truck, em Guaporé.
Campeonato
Fleck gabaritou na prova em Guaporé, marcando todos os pontos em jogo e levou para Porto Alegre 105 pontos pela vitória, cinco pela melhor volta e cinco pela pole position. Assim, se manteve na liderança do Campeonato Interestadual, agora somando 730 pontos, 50 à frente de Túlio Bento, de soma 680. Alex de Andrade Vieira é o terceiro na classificação, com 640; e Everton Fontanella o quarto, com 615. Os quatro disputarão o título em Cascavel, no dia 7 de dezembro, quando estarão em jogo 115 pontos.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Resultado da categoria GT Truck em Guaporé
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 26 voltas em 51m45s211
2º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania a 6s175
3º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 7s205
4º) Ramiris Fontanella Lauro Muller-SC a 7s966
5º) Álvaro Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz a 13s012
6º) Edivan Monteiro Cascavel-PR Mercedes-Benz a 13s889
7º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz a 15s839
8º) Douglas Collet Casca-RS Scania a 18s465
9º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz a 19s377
10º) Clayton Lopes Santa Cruz do Sul-RS Mercedes-Benz a 27s486
11º) João Helder Mottin Curitiba-PR Volvo a 30s089
12º) Wagner Gomes Curitiba-PR Scania a 40s476
13º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania a 42s189
14º) Gustavo Mânica Curitiba-PR Volvo a 1 volta
15º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF a 1 volta
16º) Sandro Abelardo Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz a 1 volta
17º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania a 2 voltas
18º) Geraldo Alves de Lima Santos-SP Volkswagen a 2 voltas
19º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz a 6 voltas
20º) Leonardo Barramacher Balneário Camboriú-SC Volvo a 7 voltas
Não completaram 75% da prova
21º) Fabrício Rossato Campo Largo-PR DAF a 11 voltas
22º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania a 13 voltas
23º) Victor Ficagna Toledo-PR Volvo a 16 voltas
24º) Lisarb Bonato Canoas-RS Volvo a 19 voltas
25º) Robson Luiz Trevizol Xanxerê-SC Volkswagen a 21 voltas
26º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania a 23 voltas
27º) Rogério Agostini São Miguel do Oeste-SC Mercedes-Benz a 26 voltas
28º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco desqualificado
Calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025
Já realizadas
16 de fevereiro – São Paulo (SP)
16 de março – Rivera (Uruguai)
13 de abril – Guaporé (RS)
18 de maio – Cascavel (PR)
15 de junho – Campo Grande (MS)
17 agosto – Londrina (PR)
14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS)
9 de novembro – Guaporé (RS)
Próxima etapa
7 de dezembro – Cascavel (PR)