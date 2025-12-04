Cascavel e Paraná - Mais uma vez Cascavel decide o título da Fórmula Truck. Domingo (7) o gaúcho Rafael Fleck, o catarinense Túlio Bendo e o paulista Alex Andrade Vieira brigam pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na temporada 2025. A prova será disputada no Autódromo Zilmar Beux, com largada marcada para às 12 horas.

Rafael Fleck chega a decisão como líder do campeonato, com 730 pontos, tendo a melhor campanha da temporada, com vitórias nas duas etapas disputas em Guaporé, Campo Grande e Londrina. Largou na pole position nas duas etapas de Guaporé, Cascavel, Londrina e Santa Cruz do Sul. Tem uma vantagem de 50 pontos para o vice-líder Túlio Bendo, que soma 680 pontos. Na final estarão em disputas 115 pontos.