Cascavel e Paraná - Mais uma vez Cascavel decide o título da Fórmula Truck. Domingo (7) o gaúcho Rafael Fleck, o catarinense Túlio Bendo e o paulista Alex Andrade Vieira brigam pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na temporada 2025. A prova será disputada no Autódromo Zilmar Beux, com largada marcada para às 12 horas.
Rafael Fleck chega a decisão como líder do campeonato, com 730 pontos, tendo a melhor campanha da temporada, com vitórias nas duas etapas disputas em Guaporé, Campo Grande e Londrina. Largou na pole position nas duas etapas de Guaporé, Cascavel, Londrina e Santa Cruz do Sul. Tem uma vantagem de 50 pontos para o vice-líder Túlio Bendo, que soma 680 pontos. Na final estarão em disputas 115 pontos.
Túlio Bendo começou o campeonato arrasador, com duas vitórias seguidas em São Paulo e Rivera no Uruguai. Já Alex Andrade Vieira chega a última etapa disputando o título graças a sua regularidade, pontuando em todas as etapas, soma 640 pontos. Seu melhor resultado é o segundo lugar na etapa de Guaporé, disputada no dia 12 de abril.
Transmissão e Organização
A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Cascavel será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.