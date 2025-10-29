Santa Catarina - Firás Fahs foi ao pódio no Open do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado sábado (25), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. A prova foi válida também pela 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero e o piloto de Foz do Iguaçu conquistou o quinto lugar na categoria OK-N.
Firás destaca que seu objetivo na prova era acertar o equipamento da equipe Bravar para o Campeonato Brasileiro e retornou à Terra das Cataratas satisfeito. “Fizemos bons testes e trabalhamos muito para encontrar o melhor acerto às variáveis da pista. Com muitos competidores, a pista mudava muito e isto deve ocorrer no Brasileiro, que já tem o recorde de inscritos, com mais de 600 competidores confirmados”, ressalta Firás Fahs, que é o atual campeão da categoria OK-N na Copa Brasil.