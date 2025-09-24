Firás Fahs salva um sétimo lugar na Copa São Paulo Light de Kart

São Paulo - A engazopada do motor de seu kart na segunda prova da 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light atrapalhou os planos de do paranaense Firás Fahs. A prova foi disputada sábado (20), no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP) e teve a vitória de Yuri Morelli.

Firás largou em oitavo e conquistou a quinta colocação na primeira bateria. Na segunda, saiu em segundo, mas na largada o motor de seu kart “engasgou”, o que fez com que Firás caísse para as últimas colocações, voltou a funcionar normalmente, o que lhe possibilitou recuperar posições e concluir a corrida na 10ª posição. Na soma das duas baterias, o piloto de Foz do Iguaçu “salvou” um sétimo lugar.