Firás Fahs salva um sétimo lugar na Copa São Paulo Light de Kart

São Paulo - A engazopada do motor de seu kart na segunda prova da 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light atrapalhou os planos de do paranaense Firás Fahs. A prova foi disputada sábado (20), no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP) e teve a vitória de Yuri Morelli.
Firás largou em oitavo e conquistou a quinta colocação na primeira bateria. Na segunda, saiu em segundo, mas na largada o motor de seu kart “engasgou”, o que fez com que Firás caísse para as últimas colocações, voltou a funcionar normalmente, o que lhe possibilitou recuperar posições e concluir a corrida na 10ª posição. Na soma das duas baterias, o piloto de Foz do Iguaçu “salvou” um sétimo lugar.
Próximos Passos de Firás Fahs
Firás acentua que o sétimo lugar não foi o resultado que esperava, mas foi o possível. “A engazopada do motor atrapalhou nossos planos. Agora é pensar na próxima etapa, que novamente será disputada no V11 Arena Kart”, frisa Firás Fahs.
A 9ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart será disputada no dia 18 de outubro, no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá.