Firás Fahs inicia a agitada temporada de 2026 ao disputar

São Paulo - O paranaense Firás Fahs inicia neste sábado (7), a agitada temporada de 2026, quando disputará a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. A novidade é que o representante de Foz do Iguaçu irá estrear na categoria Shifter, defendendo a equipe Bravar.
Campeão da Copa Brasil na categoria OK-N no ano passado, Firás destaca que tomou a decisão de competir na categoria Shifter como um processo natural, pois será uma categoria muito competitiva e com pilotos de alto nível. “A adaptação será rápida porque o entrosamento com a equipe já vem de algumas temporadas”, destaca Firás.
A temporada 2026 será agitada para Firás Fahs. Além de toda a temporada de kart, ele também disputará neste ano a Stock Car Light, como piloto da SG28 Racing e a estreia está marcada para o dia 26 de abril, no Autódromo de Interlagos.