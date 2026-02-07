Firás Fahs inicia a agitada temporada de 2026 ao disputar

São Paulo - O paranaense Firás Fahs inicia neste sábado (7), a agitada temporada de 2026, quando disputará a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. A novidade é que o representante de Foz do Iguaçu irá estrear na categoria Shifter, defendendo a equipe Bravar.

Campeão da Copa Brasil na categoria OK-N no ano passado, Firás destaca que tomou a decisão de competir na categoria Shifter como um processo natural, pois será uma categoria muito competitiva e com pilotos de alto nível. “A adaptação será rápida porque o entrosamento com a equipe já vem de algumas temporadas”, destaca Firás.