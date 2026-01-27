Paraná - O paranaense Firás Fahs está confirmado para a temporada de 2026 da Stock Light, categoria de acesso à Stock Car Pro Series. O atual campeão da categoria Ok-N na Copa Brasil de Kart representará a Terra das Cataratas e irá defender a SG28 Racing, equipe que tem se destacado por revelar talentos nos últimos anos.

A temporada da Stock Light neste ano terá sete etapas e começará e terminará no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A abertura da temporada será no dia 26 de abril e etapa de encerramento do campeonato está marcada para o dia 13 de dezembro.

A transição do kart para uma categoria de carros de turismo é um passo natural, que estava programado para a carreira de Firás Fahs. A escolha da Stock Light também foi natural por ser a porta de entrada para quem deseja fazer carreira e se profissionalizar no automobilismo brasileiro. “Ao estrear na Stock Light, estaremos dando mais um passo no cronograma elaborado para a nossa carreira. Será um ano de aprendizado, mas estou confiante na realização de um bom campeonato. Estou feliz por defender a equipe SG28 Racing por ser uma escuderia vitoriosa e por contar com excelente profissionais”, destaca Firás Fahs.

Firás também agradece a equipe Bravar, sua casa em boa parte de sua trajetória no kart. “A Bravar foi muito importante na minha formação como piloto, me dando suporte técnico e emocional. Alcançamos conquistas importantes e só tenho a agradecer ao Ernandes Onassis por todos os ensinamentos. Vamos continuar trabalhando junto, já que integro a Academia Bravar SG28 Racing”, finaliza Firás Fahs.

Calendário da Stock Light 2026

26 de abril – Interlagos (SP)

17 de maio – Goiânia (GO)