Firás Fahs conquista um valorizado 2º lugar na Copa São Paulo Light de Kart

São Paulo - O paranaense Firás Fahs conquistou um valorizado segundo lugar na categoria OK-N na 4ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. A vitória foi de Bernardo Gentil.

Firás destaca que o segundo lugar é como se fosse uma vitória, diante das dificuldades que enfrentou na etapa. “Tivemos problemas com o chassi no treino classificatório e conseguimos apenas a nona colocação no grid de largada. Na corrida 1, melhoramos e conquistamos o quinto luar. Na corrida 2, melhoramos um pouco mais e chegamos a liderar boa parte da prova. Mas com pneus desgastados, não tive como evitar ser ultrapassado por dois concorrentes que tinham pneus melhores porque tinham batido na corrida 1 e ficaram com os pneus praticamente novos. Finalizamos em terceiro e na soma de pontos das duas corridas, conquistamos o segundo lugar na etapa”, informa Firás, que deverá se manter na liderança do campeonato.