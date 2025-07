Firás Fahs campeão da categoria OK-N na Copa Brasil de Kart

Depois de bater na trave desde a categoria Cadete, o paranaense Firás Fahs conquista seu primeiro título nacional no kart. Domingo (27), o piloto de Foz do Iguaçu se sagrou campeão da categoria OK-N na 26ª edição da Copa Brasil de Kart, disputada no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju, Sergipe.

Na Final, Firás Fahs completou as 26 voltas da prova em 19m02s640, recebendo à bandeirada final 301 milésimos de segundos à frente do vice-campeão, o catarinense Olin Galli. Enzo Prando, também de Santa Catarina, ficou com o terceiro lugar, a 0s409 do campeão Firás Fahs.

Firás Fahs teve uma atuação brilhante na Copa Brasil. Foi o mais rápido em todos os treinos e conquistou a pole position no treino classificatório. Na primeira prova classificatória, nos sábado pela manhã, estava liderando quando teve um pneu furado e teve que abandonar. Na segunda prova classificatória, sábado à tarde, largou de 12º e terminou em quarto. A soma de pontos das duas, lhe garantiu a quinta posição no grid de largada da Final, no domingo. Firás fez boa largada e na quinta volta, assumiu a liderança. A partir daí, se manteve em primeiro até a bandeirada final. Firás fez também a melhor volta da prova, na 16ª, com o tempo de 46s771, andando à média horária 104,680 km/h.

Por vários anos a conquista do primeiro título nacional de Firás bateu na trave. Foi assim desde os tempos da categoria Cadete. Mas ele veio domingo, em Aracaju, fruto de muita resiliência, muito trabalho, muita preparação e dedicação ao esporte. “Ganhar um título nacional em um grid que estavam os melhores kartistas do Brasil não tem preço. É recompensa de muito trabalho com a equipe Bravar e o preparador de motores da RBC. Estou muito feliz com este título e a parceria com a Bravar renderá muitas conquistas no futuro. Agora vamos pensar no Campeonato Brasileiro, em novembro, em Santa Catarina”, finaliza Firás Fahs.

Classificação final da categoria OK-N na Copa Brasil de Kart

Pos. Nº Piloto Estado Tempo

1º) 3 Firás Fahs PR 26 voltas em 19m02s640

2º) 4 Olin Galli SC a 0s301

3º) 36 Enzo Prando SC a 0s409

4º) 88 Bernardo Gentil DF a 1s109

5º) 6 Rafael Crocce SP a 2s174

6º) 15 Lucas Moura SP a 5s036