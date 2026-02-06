Cascavel e Paraná - A diretoria do Automóvel Clube de Cascavel marcou para o próximo dia 26 uma festança na sede do clube, no Autódromo Zilmar Beux , quando fará a entregue da premiação aos campeões do Campeonato Regional de Marcas do ano passado e divulgará o calendário da temporada deste ano.

Cascavel e Paraná - Com um total de 66 pilotos em pista, o Kartódromo de Guapimirim, na Região Serrana do Estado, deu início no último sábado (31) a mais uma edição do Campeonato Estadual de Kart do Rio de Janeiro. A boa surpresa na 1ª etapa do Campeonato Estadual ficou por conta da Mirim e […]

Cascavel e Paraná - Aos 14 anos, Otto Machado dá mais um passo importante em sua carreira. Sábado, ele estreia na categoria Sprinter 2T da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, defendendo a equipe A8 Racing. Natural de Blumenau (SC), o jovem piloto chega motivado para a abertura do campeonato após […]

Rali Cuesta

Pilotos e navegadores da modalidade Baja iniciam neste fim de semana, em Botucatu (SP), a disputa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Rali Baja. O tradicional Rali Cuesta chega à sua 21ª edição consolidado como uma das provas mais completas e técnicas do calendário nacional, reunindo competidores das categorias motos e UTVs em um percurso desafiador no interior paulista. A programação oficial tem início nesta sexta-feira (6), com secretaria de prova, vistorias técnicas, shakedown e briefing obrigatório. As disputas começam no sábado (7), com a realização do prólogo e da especial longa, e seguem no domingo, quando acontece a etapa final e a cerimônia de premiação.