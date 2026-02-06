Cascavel e Paraná - A diretoria do Automóvel Clube de Cascavel marcou para o próximo dia 26 uma festança na sede do clube, no Autódromo Zilmar Beux, quando fará a entregue da premiação aos campeões do Campeonato Regional de Marcas do ano passado e divulgará o calendário da temporada deste ano.
Rali Cuesta
Pilotos e navegadores da modalidade Baja iniciam neste fim de semana, em Botucatu (SP), a disputa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Rali Baja. O tradicional Rali Cuesta chega à sua 21ª edição consolidado como uma das provas mais completas e técnicas do calendário nacional, reunindo competidores das categorias motos e UTVs em um percurso desafiador no interior paulista. A programação oficial tem início nesta sexta-feira (6), com secretaria de prova, vistorias técnicas, shakedown e briefing obrigatório. As disputas começam no sábado (7), com a realização do prólogo e da especial longa, e seguem no domingo, quando acontece a etapa final e a cerimônia de premiação.