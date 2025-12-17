São Paulo - Após quatro meses longe de Interlagos, a rodada decisiva da Copa São Paulo Light de Kart foi disputada do traçado paulistano, sábado e domingo e teve um grande protagonista na categoria Mirim. Romeo Ferrante, de 9 anos, venceu as três corridas da rodada tripla e somou 19 dos 20 pontos possíveis, etapa válida também pelo Campeonato Paulista de Kart. Com isso ele garantiu o título de campeão paulista e encerrou a Copa São Paulo Light como vice-campeão.
BANDEIRADA
Ferrante fecha o ano com chave de ouro
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
TCR termina temporada
São Paulo - O TCR South America Banco e o TCR Brasil Banco BRB se despediram de uma marcante temporada 2025 em grande estilo. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de um desfecho memorável, com uma corrida divertida, cheia de surpresas e muitas ultrapassagens no começo da tarde de domingo (14). No […]
BANDEIRADA
Pagliaro fecha temporada com títulos
São Paulo - Em um fim de semana histórico em sua carreira, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) repetiu o desempenho mostrado no último Campeonato Brasileiro e saiu do Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, com bons motivos para comemorar. Sagrou-se campeão da categoria F-4 Sprinter e garantiu o vice-campeonato na Sprinter na Copa São […]
BANDEIRADA
Felipe Fraga é bicampeão da Stock Car
São Paulo - Felipe Fraga é o mais novo bicampeão da Stock Car Pro Series. Bastava apenas um 12º lugar para que o piloto da Eurofarma RC confirmasse a conquista com uma prova de antecipação na tarde de sábado (13), mas o mais jovem vencedor e campeão da categoria foi além e venceu a corrida […]
Bandeirada
Carlos Henrique e Iwan Mykytczuk são os campeões do kartcross no Paraná
São Paulo - Sendo considerada uma das melhores dos últimos anos, a temporada de 2025 do kartcross do Paraná terminou no último dia 30, em Telêmaco Borba, quanto foram conhecidos os campeões do Campeonato Paranaense. Foram cinco etapas, disputadas em Telêmaco Borba e Palotina. Carlos Henrique dos Santos, na categoria Original CBA; e Iwan Mykytczuk […]
Bandeirada
Pollone luta pelo título da Copa São Paulo
São Paulo - Depois de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart no final de novembro, o paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) está pronto para mais um desafio. Ele disputa o título da categoria Cadete na Copa São Paulo de Kart neste sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Terceiro colocado, a nove pontos […]
Bandeirada
Stock Car tem decisão caseira
São Paulo - O duelo caseiro travado pelos pilotos da Eurofarma RC vai determinar quem será o campeão da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series. No primeiro ano da geração de carros SUVs, a Stock verá a decisão do título entre os colegas do time, Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro, neste domingo […]