São Paulo - Após quatro meses longe de Interlagos, a rodada decisiva da Copa São Paulo Light de Kart foi disputada do traçado paulistano, sábado e domingo e teve um grande protagonista na categoria Mirim. Romeo Ferrante, de 9 anos, venceu as três corridas da rodada tripla e somou 19 dos 20 pontos possíveis, etapa válida também pelo Campeonato Paulista de Kart. Com isso ele garantiu o título de campeão paulista e encerrou a Copa São Paulo Light como vice-campeão.