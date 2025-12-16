Felipe Fraga comemora a conquista do título de bicampeão da Stock Car com o filho Dan e a esposa Vanessa - Foto: Divulgação
Felipe Fraga comemora a conquista do título de bicampeão da Stock Car com o filho Dan e a esposa Vanessa - Foto: Divulgação

Felipe Fraga é o mais novo bicampeão da Stock Car Pro Series. Bastava apenas um 12º lugar para que o piloto da Eurofarma RC confirmasse a conquista com uma prova de antecipação na tarde de sábado (13), mas o mais jovem vencedor e campeão da categoria foi além e venceu a corrida sprint válida pela 12ª e última etapa da temporada 2025. Foi a terceira vitória e o nono pódio de Fraga no ano, que coroou uma campanha muito bem-sucedida pela equipe liderada por Rosinei Campos, o multicampeão ‘Meinha’, verdadeira lenda da Stock Car.

A prova foi bastante complicada pela chuva que atingiu o circuito. No momento mais crítico, ocorreu um acidente que tirou três pilotos de combate: Daniel Serra, Helio Castroneves e o estreante Marcos Regadas. A corrida foi interrompida com bandeira vermelha por quase duas horas. Posicionado em primeiro para a relargada, Fraga abriu vantagem a bordo do seu Mitsubishi Eclipse Cross #88 e confirmou o triunfo que assegurou o título pela segunda vez, nove anos depois da primeira conquista, também alcançada em Interlagos.

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) foi o segundo colocado, com forte ritmo do Chevrolet Tracker #12 nas voltas finais para superar Cesar Ramos (Ipiranga Racing), que fechou o pódio com o Toyota Corolla Cross #30. Concorrente direto de Fraga na luta pelo título até a penúltima etapa do ano, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC) terminou o sábado em 12º lugar.

Pouco depois de atingir um feito histórico na carreira, Fraga não conteve as lágrimas e comemorou ao lado do filho, Daniel, da esposa, Vanessa, e do pai, Irineu. Felipe também rendeu muitos créditos à multicampeã Eurofarma RC.

“Foi um dia incrível! Uma pena pelo que foi a corrida, mas não quero tirar o brilho do meu campeonato. Foi uma temporada muito boa. Estou muito feliz e quero agradecer à Eurofarma RC por ter me dado um carro sensacional durante todo o ano. Feliz demais por estar aqui ao lado do meu filho, da minha esposa da minha família, no meu primeiro completo com a Eurofarma e com meu segundo título na Stock Car. Muito feliz, mesmo”, comemorou.

Classificação final do campeonato

Pos.    Piloto            Pontos

1º)      Felipe Fraga             962 (campeão)

2º)      Gaetano Di Mauro   815

3º)      Arthur Leist  763

4º)      Guilherme Salas       753

5º)      Gabriel Casagrande 730

6º)      Nelson Piquet Júnior         713

7º)      Thiago Camilo         668

8º)      Enzo Elias     643

9º)      Júlio Campos            597

10º)    Rafael Suzuki           592

11º)    Lucas Foresti           566

12º)    Felipe Baptista         520

13º)    Rubens Barrichello 507

14º)    Ricardo Maurício    501

Notícias Relacionadas

15º)    César Ramos            498

16º)    Átila Abreu   493

17º)    Felipe Massa 492

18º)    Allam Khodair         490

19º)    Gianluca Petecof     483

20º)    Daniel Serra             457

21º)    João Paulo de Oliveira       443

22º)    Cacá Bueno   438

23º)    Ricardo Zonta          428

24º)    Arthur Gama            426

25º)    Denis Navarro         388

26º)    Zezinho Muggiati    334

27º)    Bruno Baptista        325

28º)    Rafael Reis    257

29º)    Lucas Kohl    246

30º)    Helio Castroneves  216

31º)    Vicente Orige           210

32º)    Antonella Bassani   51

33º)    Marcos Regadas      15

*pontuação extraoficial

Assuntos