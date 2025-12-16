Felipe Fraga é o mais novo bicampeão da Stock Car Pro Series. Bastava apenas um 12º lugar para que o piloto da Eurofarma RC confirmasse a conquista com uma prova de antecipação na tarde de sábado (13), mas o mais jovem vencedor e campeão da categoria foi além e venceu a corrida sprint válida pela 12ª e última etapa da temporada 2025. Foi a terceira vitória e o nono pódio de Fraga no ano, que coroou uma campanha muito bem-sucedida pela equipe liderada por Rosinei Campos, o multicampeão ‘Meinha’, verdadeira lenda da Stock Car.
A prova foi bastante complicada pela chuva que atingiu o circuito. No momento mais crítico, ocorreu um acidente que tirou três pilotos de combate: Daniel Serra, Helio Castroneves e o estreante Marcos Regadas. A corrida foi interrompida com bandeira vermelha por quase duas horas. Posicionado em primeiro para a relargada, Fraga abriu vantagem a bordo do seu Mitsubishi Eclipse Cross #88 e confirmou o triunfo que assegurou o título pela segunda vez, nove anos depois da primeira conquista, também alcançada em Interlagos.
Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) foi o segundo colocado, com forte ritmo do Chevrolet Tracker #12 nas voltas finais para superar Cesar Ramos (Ipiranga Racing), que fechou o pódio com o Toyota Corolla Cross #30. Concorrente direto de Fraga na luta pelo título até a penúltima etapa do ano, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC) terminou o sábado em 12º lugar.
Pouco depois de atingir um feito histórico na carreira, Fraga não conteve as lágrimas e comemorou ao lado do filho, Daniel, da esposa, Vanessa, e do pai, Irineu. Felipe também rendeu muitos créditos à multicampeã Eurofarma RC.
“Foi um dia incrível! Uma pena pelo que foi a corrida, mas não quero tirar o brilho do meu campeonato. Foi uma temporada muito boa. Estou muito feliz e quero agradecer à Eurofarma RC por ter me dado um carro sensacional durante todo o ano. Feliz demais por estar aqui ao lado do meu filho, da minha esposa da minha família, no meu primeiro completo com a Eurofarma e com meu segundo título na Stock Car. Muito feliz, mesmo”, comemorou.
Classificação final do campeonato
Pos. Piloto Pontos
1º) Felipe Fraga 962 (campeão)
2º) Gaetano Di Mauro 815
3º) Arthur Leist 763
4º) Guilherme Salas 753
5º) Gabriel Casagrande 730
6º) Nelson Piquet Júnior 713
7º) Thiago Camilo 668
8º) Enzo Elias 643
9º) Júlio Campos 597
10º) Rafael Suzuki 592
11º) Lucas Foresti 566
12º) Felipe Baptista 520
13º) Rubens Barrichello 507
14º) Ricardo Maurício 501
15º) César Ramos 498
16º) Átila Abreu 493
17º) Felipe Massa 492
18º) Allam Khodair 490
19º) Gianluca Petecof 483
20º) Daniel Serra 457
21º) João Paulo de Oliveira 443
22º) Cacá Bueno 438
23º) Ricardo Zonta 428
24º) Arthur Gama 426
25º) Denis Navarro 388
26º) Zezinho Muggiati 334
27º) Bruno Baptista 325
28º) Rafael Reis 257
29º) Lucas Kohl 246
30º) Helio Castroneves 216
31º) Vicente Orige 210
32º) Antonella Bassani 51
33º) Marcos Regadas 15
*pontuação extraoficial