Felipe Fraga é o mais novo bicampeão da Stock Car Pro Series. Bastava apenas um 12º lugar para que o piloto da Eurofarma RC confirmasse a conquista com uma prova de antecipação na tarde de sábado (13), mas o mais jovem vencedor e campeão da categoria foi além e venceu a corrida sprint válida pela 12ª e última etapa da temporada 2025. Foi a terceira vitória e o nono pódio de Fraga no ano, que coroou uma campanha muito bem-sucedida pela equipe liderada por Rosinei Campos, o multicampeão ‘Meinha’, verdadeira lenda da Stock Car.

A prova foi bastante complicada pela chuva que atingiu o circuito. No momento mais crítico, ocorreu um acidente que tirou três pilotos de combate: Daniel Serra, Helio Castroneves e o estreante Marcos Regadas. A corrida foi interrompida com bandeira vermelha por quase duas horas. Posicionado em primeiro para a relargada, Fraga abriu vantagem a bordo do seu Mitsubishi Eclipse Cross #88 e confirmou o triunfo que assegurou o título pela segunda vez, nove anos depois da primeira conquista, também alcançada em Interlagos.

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) foi o segundo colocado, com forte ritmo do Chevrolet Tracker #12 nas voltas finais para superar Cesar Ramos (Ipiranga Racing), que fechou o pódio com o Toyota Corolla Cross #30. Concorrente direto de Fraga na luta pelo título até a penúltima etapa do ano, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC) terminou o sábado em 12º lugar.

Pouco depois de atingir um feito histórico na carreira, Fraga não conteve as lágrimas e comemorou ao lado do filho, Daniel, da esposa, Vanessa, e do pai, Irineu. Felipe também rendeu muitos créditos à multicampeã Eurofarma RC.

“Foi um dia incrível! Uma pena pelo que foi a corrida, mas não quero tirar o brilho do meu campeonato. Foi uma temporada muito boa. Estou muito feliz e quero agradecer à Eurofarma RC por ter me dado um carro sensacional durante todo o ano. Feliz demais por estar aqui ao lado do meu filho, da minha esposa da minha família, no meu primeiro completo com a Eurofarma e com meu segundo título na Stock Car. Muito feliz, mesmo”, comemorou.

Classificação final do campeonato

Pos. Piloto Pontos

1º) Felipe Fraga 962 (campeão)

2º) Gaetano Di Mauro 815

3º) Arthur Leist 763

4º) Guilherme Salas 753

5º) Gabriel Casagrande 730

6º) Nelson Piquet Júnior 713

7º) Thiago Camilo 668

8º) Enzo Elias 643

9º) Júlio Campos 597

10º) Rafael Suzuki 592

11º) Lucas Foresti 566

12º) Felipe Baptista 520

13º) Rubens Barrichello 507

14º) Ricardo Maurício 501