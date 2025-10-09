A Família Varela continua levantando poeira após encerrar a temporada do Campeonato Brasileiro de Rally Raid, no Tocantins, com títulos na classificação geral dos UTVs e nas categorias UTV1 e Challenger. No sábado (11), Rodrigo, Bruno e Reinaldo aceleram na quarta etapa da UTV Cup, em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, em busca de mais um título na temporada de 2025.
