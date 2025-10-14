O sábado (11) foi de muita velocidade para a Família Varela, que acelerou em Santa Bárbara d’Oeste (SP) pela 4ª etapa da UTV Cup. E os resultados foram mais do que satisfatórios: Bruno Varela foi o grande campeão da etapa, acompanhado por seu irmão, Rodrigo, que ficou com a vice-liderança geral. O pai, Reinaldo, venceu na categoria Over 45. O rali foi realizado na Fazenda Galvão e contou com 30 km em cada volta da etapa.