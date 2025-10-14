O sábado (11) foi de muita velocidade para a Família Varela, que acelerou em Santa Bárbara d’Oeste (SP) pela 4ª etapa da UTV Cup. E os resultados foram mais do que satisfatórios: Bruno Varela foi o grande campeão da etapa, acompanhado por seu irmão, Rodrigo, que ficou com a vice-liderança geral. O pai, Reinaldo, venceu na categoria Over 45. O rali foi realizado na Fazenda Galvão e contou com 30 km em cada volta da etapa.
BANDEIRADA
Família Varela domina a UTV Cup
Notas Bandeirada
Preparação O Kartódromo Delci Damian estará agitado neste sábado (11). Será o último fim de semana de preparação dos cascavelenses que irão disputar a Final da Copa Beto Carrero, de 23 a 25 deste mês, em Santa Catarina. A Copa Beto Carrero serve para testes em ritmo de competição para os pilotos que vão disputar […]
Recorde na Copa Beto Carrero de Kart
A Copa Beto Carrero de Kart, assim como o Campeonato Brasileiro, projeta um novo recorde de participantes em sua etapa decisiva, marcada para os dias 23, 24 e 25 deste mês. Esta será a 5ª e última etapa da temporada e também a última oportunidade para pilotos e equipes treinarem em condições de corrida para […]
Mais uma vitória do campeão Kiko Porto
Após conquistar o título da IMSA – VP Racing Sportscar Challenge na corrida 1, quinta-feira, o brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing/Equipe: Rafa Racing) voltou à pista do Michelin Raceway Road Atlanta, na Geórgia (EUA), para vencer a corrida 2 da categoria GSX nesta sexta-feira (11). O pernambucano mostrou mais uma vez sua superioridade na […]
“Crianças Espetaculares” estreia na Globo com kartista paranaense
Neste domingo (12), Dia das Crianças, o público do Esporte Espetacular terá um motivo especial para se emocionar. A atração da TV Globo estreia a segunda temporada da série “Crianças Espetaculares”, comandada por Fernando Fernandes, com novas histórias marcadas por talento, superação e amor pelo esporte. Na estreia da nova temporada, Fernando Fernandes desembarca em […]
Notas Bandeirada
Sperafico A família Sperafico, detentora do recorde mundial de pilotos de um mesmo clã, busca o terceiro troféu Cascavel de Ouro no dia 1º de novembro. Neste ano estarão na pista os primos Natan e Guilherme Sperafico, que vão formar uma das duas na competição. A família Sperafico já tem duas conquistas. A primeira foi […]
Nordeste de Kart é disputado em Alagoas
Sábado (11) serão conhecidos os novos campeões do Campeonato do Nordeste de Kart. A 5ª edição acontecerá no novo kartódromo de Pilar (Alagoas): o Circuito M3 Speed Racing, inaugurado em dezembro do ano passado. Com as categorias Cadete, Júnior, Graduado, Sprinter, Sênior, Super Sênior, Grand Super Sênior, F-4 Graduado, F-4 Sprinter, F-4 Super Sênior, F-4 […]