Família Varela brilha no Brasileiro de Rali Raid

TRAGÉDIA

Duas adolescentes morrem atropeladas na BR-369 em Cascavel

Um gravíssimo acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (22), resultou na morte de duas adolescentes, de 15 e 16 anos, na BR-369 em Cascavel. As jovens tentavam atravessar a rodovia, na altura do km 505, região do Bairro Morumbi, quando foram atingidas por uma caminhonete S-10 em alta velocidade. O impacto foi […]