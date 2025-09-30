Home Esportes Bandeirada

Família Varela brilha no Brasileiro de Rali Raid

Descubra como Rodrigo e Gabriel Varela se tornaram campeões em Automóveis no Sertões Series Tocantins - Foto: Divulgação
Sábado, último dia de Sertões Series Tocantins, marcou também a última etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Raid, que rendeu a coroação de Rodrigo Varela como campeão entre os UTVs e Gabriel Varela campeão na classe UTV1. Eles se juntam ao pai, Reinaldo, que triunfou pela categoria Challenger.

Na última especial da temporada, os competidores enfrentaram 205 km contra o relógio na cidade de Divinópolis (TO), em um trajeto que teve desde estradas estreitas e erosões até uma areia mais pesada que a do Jalapão.

