Falta de treinos custa muito caro a Edivan Monteiro na Fórmula Truck

A falta de treinos na pré-temporada (janeiro) para desenvolver o novo motor do seu Mercedes-Benz custaram caro ao cascavelense Edivan Monteiro na etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (16), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da equipe Cascavel Diesel até que começou bem o fim de semana, quando foi o terceiro mais rápido da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira, mas os problemas já começaram no sábado e continuaram na corrida no domingo.

Na sexta-feira, Edivan foi o mais o terceiro mais rápido, ficando atrás apenas do também cascavelense Pedro Muffato e do goiano Leandro Reis. Mas no sábado os problemas começaram já no primeiro treino, quanto teve problema com a alimentação de combustível. A equipe resolveu parar o segundo treino, mas quando foi à pista escapou o balanceiro de uma válvula. No treino classificatório, foi o mais rápido no Grupo 2, o que lhe colocou em oitavo no agrupamento com os tempos do Grupo 1. Assim seria o primeiro ir para o Top Qualifying, mas novamente com problemas no motor não pode ir à pista e ficou com a oitava colocação no grid de largada. Na prova, logo nas primeiras voltas a temperatura do motor começou e subir e precisou tirar o pé. Na sequência, em uma das relargadas, travou uma válvula de freios e o caminhão ficou inguiável, formando a abandonar a prova faltando sete voltas para a bandeirada final.