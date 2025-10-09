O Franciacorta Karting Track, na Itália, será palco nesta semana da disputa do Campeonato Mundial FIA Karting para as categorias KZ. Entre os 253 inscritos em suas três divisões, o goiano Enzo Faita fará sua estreia em uma competição deste porte, integrando o grid da KZ2, que reúne 126 pilotos.



“Será, sem dúvida, o maior desafio da minha carreira, e estou muito empolgado para o início dos treinos nesta quinta-feira”, contou o piloto, que competirá com um chassi Kali Kart e motor TM.



Na última semana, também em Franciacorta, Enzo Faita disputou o Champions of the Future, competição preparatória para o Mundial e com formato idêntico. Sem conseguir um bom resultado na tomada de tempos, o goiano largou em 24º em todas as provas classificatórias.

“Em termos de resultados, não foi um bom fim de semana. Largando atrás, a chance de se envolver em acidentes é muito grande. Prova disso é que só terminei três das seis corridas exatamente por essa razão”, resumiu Enzo Faita.