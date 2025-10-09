O Franciacorta Karting Track, na Itália, será palco nesta semana da disputa do Campeonato Mundial FIA Karting para as categorias KZ. Entre os 253 inscritos em suas três divisões, o goiano Enzo Faita fará sua estreia em uma competição deste porte, integrando o grid da KZ2, que reúne 126 pilotos.
“Será, sem dúvida, o maior desafio da minha carreira, e estou muito empolgado para o início dos treinos nesta quinta-feira”, contou o piloto, que competirá com um chassi Kali Kart e motor TM.
Na última semana, também em Franciacorta, Enzo Faita disputou o Champions of the Future, competição preparatória para o Mundial e com formato idêntico. Sem conseguir um bom resultado na tomada de tempos, o goiano largou em 24º em todas as provas classificatórias.
“Em termos de resultados, não foi um bom fim de semana. Largando atrás, a chance de se envolver em acidentes é muito grande. Prova disso é que só terminei três das seis corridas exatamente por essa razão”, resumiu Enzo Faita.
“Mas todas as atividades me permitiram conhecer bem a pista e desenvolver o equipamento e, nesse sentido, a semana foi muito positiva. O mais importante é agora: o Mundial. Vamos de cabeça erguida, foco total e muito otimismo”, finalizou.
Preparação e Expectativas para o Campeonato Mundial
Os treinos para o Campeonato Mundial começam nesta quinta-feira (9). Na sexta, serão disputadas a tomada de tempos e as primeiras heats, as provas classificatórias, que prosseguem no sábado.
No domingo, os 72 melhores colocados disputam a Super Heat e, depois disso, os 36 mais bem pontuados vão à Final — o vencedor será o novo campeão mundial.