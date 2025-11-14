Santa Catarina - O paranaense Firás Fahs está pronto para o 61º Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado a partir de segunda-feira (17), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. O piloto de Foz do Iguaçu irá disputar a categoria OK-N e está entre os cotados ao título. Atual campeão da OK-N na Copa Brasil, Firás busca agora o título do Brasileiro, o mais importante do kartismo nacional.
Firás treinou na última segunda e terça-feira no Beto Carrero, quando fez os últimos acertos do equipamento da equipe Bravar. “Foram bons treinos, que nos deixaram animados para a competição. Mas corridas são corridas e tudo podem acontecer. Em um cenário de normalidade, estaremos no grupo daqueles que brigarão pelo título no próximo sábado, dia 22”, acentua Firás Fahs, que obteve a quinta colocação no Open do Brasileiro, disputado no dia 25 do mês passado no Beto Carrero.