Fachini vence em Cascavel e se aproxima do tri

Firás Fahs salva um sétimo lugar na Copa São Paulo Light de Kart

Cascavel e Paraná - A engazopada do motor de seu kart na segunda prova da 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light atrapalhou os planos de do paranaense Firás Fahs. A prova foi disputada sábado (20), no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP) e teve a vitória de Yuri Morelli. Firás largou […]