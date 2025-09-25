Cascavel e Paraná - O atual bicampeão Marcel Fachini consolidou sua trajetória rumo ao tricampeonato da Fórmula 1.600 durante a 8ª etapa disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Apesar dos problemas técnicos que afetaram o carro # 4 da equipe Juka Motors desde os treinos, o líder do campeonato demonstrou determinação ao conquistar o segundo lugar na primeira corrida e a vitória na corrida principal do domingo, ampliando sua vantagem sobre os perseguidores na luta pelo título.
BANDEIRADA
Fachini vence em Cascavel e se aproxima do tri
BANDEIRADA
Firás Fahs salva um sétimo lugar na Copa São Paulo Light de Kart
Cascavel e Paraná - A engazopada do motor de seu kart na segunda prova da 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light atrapalhou os planos de do paranaense Firás Fahs. A prova foi disputada sábado (20), no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP) e teve a vitória de Yuri Morelli. Firás largou […]
BANDEIRADA
Canhedo conquista pódio em Curvelo
Cascavel e Paraná - O automobilismo é um palco de histórias grandiosas, onde a paixão e a velocidade se misturam com reviravoltas inesperadas. Na emocionante etapa da Nascar Brasil Series Special Edition, a 100 Voltas de Curvelo, o brasiliense Vinicius Canhedo protagonizou um desses enredos, transformando uma série de desafios em um pódio improvável e […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Copa Truck Cascavel e Paraná - A Copa Truck fechou domingo (21) a 7ª etapa da temporada 2025 com duas corridas emocionantes no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Entre as marcas, a Iveco foi a protagonista do fim de semana e venceu com Leandro Totti (Vannucci Racing) na primeira prova e com Danilo Dirani […]
BANDEIRADA
Queirolo e Muffato garantem pódio no Endurance
Cascavel e Paraná - O sábado foi quente em Mogi Guaçu (SP), na pista e fora dela. A 5ª etapa do Endurance Brasil 2025 abriu a rodada dupla no Autódromo Velocitta com 3h20 de ação. No pelotão mais veloz do país, Pedro Queirolo e David Muffato levaram o AJR #35 da TMG Racing até a […]
BANDEIRADA
Toque na última volta tira a vitória de Ibiapina na Nascar
Cascavel e Paraná - Alfredinho Ibiapina viveu um fim de semana intenso na Nascar Brasil Special Edition, realizada no Autódromo Internacional de Curvelo (MG), o único oval do país. A corrida principal, programada para 100 voltas, terminou com 79 devido às intervenções do Safety Car — a última, a menos de dois minutos da bandeirada, […]
BANDEIRADA
Vendaval derruba barraca no Autódromo de Cascavel
Cascavel e Paraná - Rajadas de vento que atingiram 71 km/h às 13h no último domingo (21) derrubaram as barracas que serviam de extensão dos boxes para as equipes que disputaram a 7ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Com a destruição das barracas, as duas últimas provas da […]