Fachini vence em Cascavel e se aproxima do tri

Marcel Fachini brilha na Fórmula 1.600. Leia sobre os desafios e conquistas nos automóveis na 8ª etapa em Cascavel - Foto: Divulgação
Cascavel e Paraná - O atual bicampeão Marcel Fachini consolidou sua trajetória rumo ao tricampeonato da Fórmula 1.600 durante a 8ª etapa disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Apesar dos problemas técnicos que afetaram o carro # 4 da equipe Juka Motors desde os treinos, o líder do campeonato demonstrou determinação ao conquistar o segundo lugar na primeira corrida e a vitória na corrida principal do domingo, ampliando sua vantagem sobre os perseguidores na luta pelo título.

