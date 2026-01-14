Piloto da equipe Honda HRC, Tosha Schareina conquistou nesta terça-feira (13), sua terceira vitória de etapa no Rali Dakar 2026. O espanhol obteve desempenho dominante no nono estágio da prova, na Arábia Saudita, disputado em formato maratona – sem auxílio mecânico externo no final do dia.
A 10ª etapa será disputada nesta quarta-feira (14), seguindo em direção sul rumo a Bisha por um exigente percurso de 420 km com dunas desafiadoras e muitos obstáculos, antes do reencontro com a equipe ao fim do que promete ser mais um dia decisivo no próximo sábado.