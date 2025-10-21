Cascavel e Paraná - A equipe Honda Racing de motovelocidade fechou o domingo (19) no SuperBike Brasil com seus três pilotos no pódio válido pela 5ª etapa da categoria principal, a SuperBike Pro, confirmando mais uma dobradinha na temporada 2025. No Autódromo Zilmar Beux, de Cascavel, no Paraná, Eric Granado venceu a terceira prova consecutiva para entrar de vez na luta pelo hexacampeonato. Guilherme Brito ficou com o segundo lugar e o aniversariante do dia João Carneiro terminou a corrida em quarto.

Se o fim de semana na cidade paranaense trouxe chuva nos treinos, sol e pista seca formaram o cenário para a corrida. Granado, com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, largou da pole (conquistada na véspera com novo recorde do circuito) e só teve trabalho na primeira volta, quando chegou a ser ultrapassado. Depois de retomar a liderança, andou forte para abrir uma vantagem segura sobre os adversários. A disputa foi concluída na 17ª das 19 voltas previstas com bandeira vermelha, depois que a quebra do motor de um concorrente trouxe fluidos para o asfalto.

Cascavel de novo

A penúltima etapa do SuperBike Brasil 2025 está marcada para os dias 15 e 16 de novembro, novamente em Cascavel.

Resultados da 5ª etapa do Super Bike Brasil

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1º) #51 Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2º) #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3º) #87 – Ton Kawakami

4º) #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP