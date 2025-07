Equipe do Paraná disputa o Rali dos sertões pelo 9º ano

Estreia de Pedro Marcondes no Rali Sertões

Mas eles não estarão sozinhos! Para a 33ª edição do Sertões, a Braço Curto traz uma novidade: a estreia do piloto Pedro Marcondes no maior rali das Américas. O jovem de 25 anos iniciou carreira recentemente e faz a sua primeira temporada na Mit Cup – basicamente, tem quatro provas no currículo com a conquista de um quinto lugar. Para o Sertões, Pedro fará dupla com o experiente navegador Celso Watashi, e juntos buscarão o pódio da categoria Ultimate SP com uma Mitsubishi Triton ER. “Estou muito ansioso para chegar no Sertões. A ficha ainda não caiu que vou acelerar nesta prova, afinal, esse é o sonho de todo o apaixonado pelo rally”, disse Mário Marcondes, que é filho caçula de Mario.