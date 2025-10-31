Cascavel e Paraná - Christian Barlera, Rafael Lupatini e Bernardo Barlera, da Equipe B&B Racing Team, que têm o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, vão participar neste sábado (1º) da 39ª edição da Cascavel de Ouro, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

A Equipe B&B Racing Team foi criada em 2024, fruto da paixão de pai (Christian Barlera) e do filho (Bernardo Barlera), por carros e pelo automobilismo. Bernardo desde muito cedo herdou o entusiasmo do pai por tudo ligado ao universo dos motores, desde pequeno já demonstrando grande facilidade para dirigir. E o que começou com brinquedos, logo evoluiu para veículos de verdade, até chegar ao kart e, mais recentemente, aos carros de competição da categoria de Turismo, onde pai e filho competem, respectivamente, no Campeonato Estadual e Campeonato Nacional.