Enzo Sala anuncia no automobilismo japonês

O brasileiro Enzo Sala (Atena Açúcar e Etanol) participou do podcast Premiere Racing apresentando por Juliana Martins, quando confirmou que viajará para o Japão ao final deste ano para participar de um teste.
Ele trilha os caminhos que seu pai Maurizio Sala fez nos anos de 1990 ao mudar para o Japão para escrever uma bela história nas corridas de longa duração, inclusive participando por seis vezes das 24 de Le Mans entre diversas outras provas do endurance mundial.
Futuro no automobilismo japonês
Aos 21 anos, Enzo foi convidado por um time de F-4 Japonesa a participar de dois dias de testes em circuito ainda a ser definido.