O curitibano Enzo Salvado Dematte, de 19 anos, correndo pela equipe Team Racing22, conquistou o título do Superbike Brasil 2025, o maior campeonato de motovelocidade das américas, na categoria Supersport 400cc, com sua Kawasaki Ninja 400cc. Há mais de seis anos um paranaense não conquistava um título no SuperBike.

O domínio da categoria Supersport 400cc tem sido dos irmãos Enzo e Valentino Dematte, da equipe Team Racing22, que sempre muito competitivos, disputam com 15 pilotos em média cada milésimo pelas melhores posições a cada etapa disputada. Enzo Dematte obteve três vitórias, dois segundos lugares e duas quartas posições. Já Velentino Dematte, venceu duas corridas, ficou três em segundo lugar, uma em quarto e não correu a quarta etapa.

Ao longo do campeonato, Enzo Dematte conquistou ótimos resultados, mantendo regularidade nas provas e superando adversários experientes. Sua dedicação aos treinos e o trabalho em equipe foram fundamentais para alcançar o título brasileiro, com uma etapa de antecedência, mas vai para a última etapa em busca de mais uma vitória para o seu currículo.

Esse título é resultado de anos de dedicação, treino intenso, e uma vontade de vencer. Enzo é um motivo de orgulho para os paranaenses, exemplo para jovens pilotos, que buscam inspiração no esporte. “Foi um ano de muito trabalho, correndo no mesmo grid com o meu irmão Valentino, o que aumentava ainda mais a disputa, pois nós dois somos muito competitivos. O bom desempenho das motos, somado à regularidade de pódio nos levou a essa conquista. Por isso agradeço a todos os integrantes da minha equipe, a Team Racing22”, declarou Enzo Dematte.

Desde pequeno Enzo Dematte começou a competir no motociclismo. No início como uma brincadeira, e ao longo dos anos virou uma obsessão, ganhando vários títulos regionais ao longo dos anos. Tetracampeão JT72 Cup 2021, 2022, 2023 e 2024, Campeão Copa Santa Catarina 2024, Campeão Catarinense 2025. E o principal título, de Campeão antecipado do Superbike Brasil 2025, na categoria Supersport 400cc, com uma etapa de antecedência, fecha com “chave de ouro” a temporada de Enzo Dematte na Motovelocidade. A temporada chegará ao fim neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

Classificação da Supersport 400cc

Pos. Piloto Pontos