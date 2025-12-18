O curitibano Enzo Salvado Dematte, de 19 anos, correndo pela equipe Team Racing22, conquistou o título do Superbike Brasil 2025, o maior campeonato de motovelocidade das américas, na categoria Supersport 400cc, com sua Kawasaki Ninja 400cc. Há mais de seis anos um paranaense não conquistava um título no SuperBike.
O domínio da categoria Supersport 400cc tem sido dos irmãos Enzo e Valentino Dematte, da equipe Team Racing22, que sempre muito competitivos, disputam com 15 pilotos em média cada milésimo pelas melhores posições a cada etapa disputada. Enzo Dematte obteve três vitórias, dois segundos lugares e duas quartas posições. Já Velentino Dematte, venceu duas corridas, ficou três em segundo lugar, uma em quarto e não correu a quarta etapa.
Ao longo do campeonato, Enzo Dematte conquistou ótimos resultados, mantendo regularidade nas provas e superando adversários experientes. Sua dedicação aos treinos e o trabalho em equipe foram fundamentais para alcançar o título brasileiro, com uma etapa de antecedência, mas vai para a última etapa em busca de mais uma vitória para o seu currículo.
Esse título é resultado de anos de dedicação, treino intenso, e uma vontade de vencer. Enzo é um motivo de orgulho para os paranaenses, exemplo para jovens pilotos, que buscam inspiração no esporte. “Foi um ano de muito trabalho, correndo no mesmo grid com o meu irmão Valentino, o que aumentava ainda mais a disputa, pois nós dois somos muito competitivos. O bom desempenho das motos, somado à regularidade de pódio nos levou a essa conquista. Por isso agradeço a todos os integrantes da minha equipe, a Team Racing22”, declarou Enzo Dematte.
Desde pequeno Enzo Dematte começou a competir no motociclismo. No início como uma brincadeira, e ao longo dos anos virou uma obsessão, ganhando vários títulos regionais ao longo dos anos. Tetracampeão JT72 Cup 2021, 2022, 2023 e 2024, Campeão Copa Santa Catarina 2024, Campeão Catarinense 2025. E o principal título, de Campeão antecipado do Superbike Brasil 2025, na categoria Supersport 400cc, com uma etapa de antecedência, fecha com “chave de ouro” a temporada de Enzo Dematte na Motovelocidade. A temporada chegará ao fim neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.
Classificação da Supersport 400cc
Pos. Piloto Pontos
1º) Enzo Dematte 151
2º) Valentino Dematte 133
3º) Erick Adib 117
4º) Lucas Mendes 92
5º) Akio Honda 38